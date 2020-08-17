Новости Беларуси. Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, согласно Конституции, будет сформирован новый состав Совмина. Как сообщалось ранее, глава государства поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда Александр Лукашенко отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что не исключены некоторые нюансы.