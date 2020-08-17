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Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом

17 августа 2020 08:04
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом-1

Теперь, согласно Конституции, будет сформирован новый состав Совмина. Как сообщалось ранее, глава государства поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда Александр Лукашенко отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что не исключены некоторые нюансы.  

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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