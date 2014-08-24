Как отразилось на Беларуси введенное Россией эмбарго и идут ли западные инвесторы в наше сельское хозяйство?

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов.

В начале августа Россия ввела эмбарго на поставку ряда продуктов из тех или иных стран. Как это отразилось на Беларуси? Наша республика как-то сможет использовать эту ситуацию? Скажем, продать больше, чем раньше. Экспортные приоритеты наши не поменялись?

Алексей Богданов:

С точки зрения ущерба для Беларуси, никакого ущерба нет. Наоборот, мы можем в этой ситуации немножко приобрести. С чем это связано в первую очередь? Конечно, мы нарастим объемы поставок в Российскую Федерацию. То есть наш экспорт будет увеличен. Мы ориентируемся примерно на 200-400 миллионов пока до конца года, по итогу года набрать больше экспорта, чем было в прошлом году. Около 2 млн долларов до конца года мы должны прибавить.

Также еще очень важный момент, который необходимо отметить, это то, что мы, как уже и поднимала Российская Федерация этот вопрос, о защите внешних границ. То есть Беларусь, как и договаривались в Москве, выполняет все обязательства, взятые на себя. И последние высказывания, которые звучали в прессе, о том, что задержаны наши 9 фур за один только день, это на самом деле так и есть. То есть фитосанитарные службы отслеживают ситуацию, контролируют и мониторят рынок ежедневно.

Звучат опасения, что в данной ситуации вся качественная белорусская продукция уйдет на экспорт, а на внутреннем рынке возникнет дефицит. Стоит ли опасаться такой ситуации?

Алексей Богданов:

Это необоснованные заявления абсолютно. Дело в том, что на линии производится одинаковый продукт, на любом заводе. И его невозможно разделить на внутренний рынок и на внешний. Все одинаково фасуется, линия автоматизирована. Условно говоря, молоко зашло в производственную линию и выходит на финише конечный продукт. Тот же самый сыр. Или творог, или сметана. Молочная продукция. Фасуется все одинаково. И часть продукции уходит на экспорт, часть остается в Республике Беларусь. Но это один товар, абсолютно идентичный. Разделения по качеству нет.

А много вообще желающих провезти товар через территорию Беларуси в Россию и что в основном пытаются провезти?

Алексей Богданов:

Наверняка такие дельцы, которые хотят заработать на ситуации, есть. Однозначно скажу, что это, конечно, не государственные нашей страны. Это, возможно, какие-то частные структуры российские, возможно, белорусские этим могут заниматься. Но шансов у них мало. Мы на страже. Не пропустим ни одну незаконную машину.

Вопрос об инвестициях, может быть, иностранных. Готовы ли западные партнеры, на ваш взгляд, сейчас инвестировать в белорусское сельское хозяйство?

Алексей Богданов:

Вы знаете, эти переговоры идут почти ежедневно. У нас уже был министр сельского хозяйства Литовской Республики, Польши. Уже анонсирован приезд латвийского министра сельского хозяйства. И переговоры идут практически на одну тему: как нам вместе увеличить наш взаимный товарооборот. Предложения, который поступают по нарушению наших обещаний Российской Федерации о незаконном реэкспорте, мы отвергаем сразу. И нашим партнерам сразу говорим, что этого не будет, даже нечего об этом разговаривать. А вот как раз привлечение инвестиций – об этом стоит поговорить. И мы предлагаем нашим западным партнерам вложить в Республику Беларусь инвестиции с целью организации перерабатывающих производств на нашей территории. Чтобы можно было поставить сырье то же самое разрешенное из Европейского союза, здесь его в достаточно степени переработать и потом заниматься продажами и на внутреннем рынке, и отправлять его на экспорт в страны Таможенного союза. И это для них интересно.

В сложившейся ситуации никто не отменял поиски новых рынков сбыта белорусской продукции. У нас есть какие-то перспективы в этих направлениях?

Алексей Богданов:

Перспективы есть, безусловно. Мы постоянно работаем над диверсификацией наших экспортных поставок. И ситуация, которая сложилась сегодня на российском рынке, мы прекрасно понимаем, что она не будет вечна. Поэтому мы, конечно, поддерживаем наших российских братьев и поможем восполнить тот дефицит продовольствия, который может возникнуть на рынке российской федерации. Но одновременно с этим мы не ослабеваем наши поиски в поставках нашей продовольственной продукции в третьи страны. На сегодняшний день прорабатываются вопросы поставок в Индонезию, дальнее зарубежье, подписан контракт с Венесуэлой на 4 тысячи тонн сухого цельного молока. Плюс мы работаем над африканским регионом.