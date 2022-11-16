Как обеспечить устойчивость экономики в условиях санкций? Вот какие меры принимают в Беларуси

Новости Беларуси. Диалог государства и бизнеса: сообща сохранить рабочие места и обеспечить устойчивость экономики. О возможностях работы в условиях турбулентности говорили 16 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры по адаптации экономики к санкционному давлению правительство разрабатывало при активном участии деловых кругов. В частности, была реализована дорожная карта по встраиванию бизнеса в кооперационные цепочки промышленных предприятий. Такая система позволяет заменить ушедших с белорусского рынка иностранных поставщиков. Существенную поддержку в таких начинаниях сегодня оказывают Банк развития, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Белорусская универсальная товарная биржа.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Те предприятия, которые получают контракты на поставку или производство продукции для производственных предприятий, имеют возможность получить финансовую поддержку в белорусском фонде. Мы сегодня финансируем под 6,5 % годовых при условии создания рабочего места. Данная программа по-прежнему пользуется большим спросом, мы видим даже увеличение интереса, и конечно, максимально возможные комфортные условия для удовлетворения потребности предпринимателей.