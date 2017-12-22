Как изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС
Новости Беларуси. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступит в силу 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С его принятием изменятся и многие нормы платежей и ограничений. Среди них – правила беспошлинного ввоза товаров из-за границы.
Ожидается, что новым лимитом в год на человека станет 1000 евро и 31 килограмм веса.
Кроме того, согласно предложенной концепции, уже через год сумму почтовых отправлений снизят до 500 евро, а к 2020 – до 200. При этом все ограничения по времени и количеству заказов снимут. В то же время заметно снизят величину таможенной пошлины за превышение лимитов.
Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Нормы могут еще уменьшаться национальным законодательством. Каждая страна может от предельных норм еще нормы установить более низкие – такая возможность есть. Но пока не принято решение комиссии установочное, решение на уровне страны пока принимать преждевременно. Надо ждать решения.
Как ожидается, нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы на автомобиле, автобусе, по железной дороге или по морю с 1 января 2019 года составят 1000 евро и 50 килограммов, в 2020 их уменьшат до 750 евро и 35 килограммов, а еще через год – до 500 евро и 25 килограммов.