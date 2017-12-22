Как изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС

Новости Беларуси. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступит в силу 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С его принятием изменятся и многие нормы платежей и ограничений. Среди них – правила беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Ожидается, что новым лимитом в год на человека станет 1000 евро и 31 килограмм веса.

Кроме того, согласно предложенной концепции, уже через год сумму почтовых отправлений снизят до 500 евро, а к 2020 – до 200. При этом все ограничения по времени и количеству заказов снимут. В то же время заметно снизят величину таможенной пошлины за превышение лимитов.