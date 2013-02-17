Как и за счет чего собираются зарабатывать белорусские предприятия

Новости Беларуси. О том, как зарабатывать, в том числе и на мировых рынках, на неделе говорили в Правительстве. В Совмине обсудили итоги минувшего года и заглянули в будущее. Кроме высоких экономических материй говорили и о вполне обывательских проблемах. Например, Правительство не видит греха возобновить выдачу валютных кредитов на строительство жилья. В Нацбанке пообещали вопрос рассмотреть.

Найти болевые точки комплексной модернизации можно по рабочим визитам главы государства. Камвольный комбинат в Минске, куда на протяжении 10 лет вкладывались деньги, объекты «Беллесбумпрома», и дальше по списку.

Посещая «Борисовдрев» в ноябре 2012 года, Александр Лукашенко жестко раскритиковал реализацию здесь инвестиционного проекта. Ведь щепки летели не только с рубленого леса, но и с ветхих зданий. А стоит реконструкция немало – почти 81 миллион евро. Тогда президент поручил завершить модернизацию к 7 ноября 2013. Теперь на объектах начальство и предприятия, и подрядных организаций проводит 70% рабочего времени. Уже в июне планируют запустить линию по изготовлению плиты МДФ.

Владимир Стразде, начальник цеха МДФ ОАО «Борисовдрев»:

В пределах 120 человек будет работать. 4-сменный режим работы, линия не должна простаивать, при таких вложениях денег должна отдать то, что затратили на нее.

Если все пойдет без сучка и задоринки, то по сравнению с мощностями старого цеха объем продукции увеличится в 12 раз. 80% планируют экспортировать в Россию. К тому же на новом оборудовании, так называемой линии облагораживания, будет выпускаться и плита для фасадной части мебели.

Игорь Хаспулатов, главный инженер ОАО «Борисовдрев»:

Все подразделения, начиная от лесозаготовки, фанпроизводства, спичпроизводства и производства цеха ДВП, подвергаются модернизации. А также это строительство новой котельной на местных видах топлива, позволяющее нам сэкономить энергоресурсы, практически уйти от газовой составляющей на 95%.

Производство продукции должно увеличиться к 2015 году практически в пять раз, рентабельность – 12%.

Работа хоть и значительно ускорилась, но могло быть еще лучше. Если бы ни некоторые нюансы.

Тормозили модернизацию и проектировщики. Их называют основным сдерживающим фактором. На сегодня по «Борисовдреву» не готово 30% документации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

График срывался уже ни единожды. А это в первую очередь государственные деньги, которые из-за такого отношения вылетают в трубу.

Николай Бусалов, генеральный директор стройтреста Борисова:

Приходится это все перекопать, вызвать машины, сделать, засверлить и по новой все переделать.

Очистные сооружения должны были в сентябре сделаны, сегодня тоже не сделано.

По электрооборудованию, да и по другим вопросам, по гидравлике, проектная организация отстает.

Модернизация не просто ради модернизации, отметил премьер Мясникович на итоговом заседании Совета Министров. Каждый вложенный рубль должен давать два, а то и три прибыли.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

За семь предыдущих лет, включая 2011 год, в промышленность вложено за счет всех источников финансирования 31,5 миллиард долларов инвестиций. Сегодня беда в том, что эти вложения дали только 19,2 миллиарда долларов прироста добавленной стоимости за названный период.

Когда касаешься вопроса модернизации, некоторые руководители начали валять ваньку. А что нам модернизировать, а как, а что нам под это дадут?

Деньги есть – нет проектов. Если точнее, то и проекты есть, но руководители не хотят участвовать в инвестиционном процессе. Почему? Не хотят рисковать, брать на себя ответственность Что мы этого не видим? Видим, но решений по кадрам не принимаем.

Нынешний директор самой успешной белорусской макаронной фабрики о своем приходе вспоминает без особого аппетита. Ведь ему досталась та еще лапша: старое изношенное оборудование, нерентабельное производство, долги. Муку и ту покупали за границей. Уже через год взяли курс на перевооружение.

В 2007 смонтировали новую итальянскую линию по производству макарон, отремонтировали старую, а чуть позже закупили швейцарское оборудование. Всем процессом на компьютерах управляют всего два человека. В сутки здесь выпускают 40 тонн изделий. В общем, к делу подошли со вкусом.

Петр Аскерко, директор фабрики макаронных изделий:

Сегодня фабрика работает в четырехсменном режиме без выходных, останавливаясь на профилактику 2-3 дня в месяц. И выпуск макаронных изделий вместо 22,6 в 2012 году составил 30 тысяч тонн. Это 75% объема производства Республики Беларусь.

Сегодня на прилавках можно отыскать более 40 видов изделий. Ассортимент увеличивается за счет покупки матриц. На это денег не жалеют. Здесь уже выпускают макаронный рис и изделия с добавлением ржаной муки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2007 году фабрику посетил итальянский макаронник Антонио Лэннер. Собственно, эта технологическая линия – производство его компании. Говорят, тогда он даже приготовил блюдо из белорусских макарон. И после дегустации вынес свой вердикт: наши макароны ничуть не хуже итальянских.

На оборудовании, которое устанавливают здесь, тоже планируют неплохо заработать. Деньги на модернизацию «Брестский комбинат стройматериалов» берет из собственного кармана. Потому считает каждую копейку. Специализируются в основном на керамической плитке.

В течение пяти лет в производство инвестируют 30 миллионов долларов. Сейчас монтируют четыре линии по выпуску облицовочного кафеля и напольного покрытия. Запустить первую хотят уже в 2013 году. А с работой четырех объемы продукции вырастут в пять раз.

Леонид Олендер, директор ОАО «Брестский комбинат строительных материалов»:

Это необходимость, продиктованная временем. Мы хотим производить более качественную продукцию, реализовывать ее как жителям Беларуси, так и за ее пределами.

В общем-то, таких руководителей как Олендер или предыдущий Аскерко, крайне не хватает. Кто-то топит дело в бумагах, кто-то в принципе не хочет им заниматься. Поручение Правительства создать в каждой области не менее десяти новых организаций провалено. По республике их всего 9. Об этом премьер выразился прямо. Позор. На заседании, кстати, прозвучало предложение мотивировать руководителей процентом от суммы прибыли. В Правительстве уверены, что это станет дополнительным стимулом для более эффективного развития предприятий и привлечения инвестиций.