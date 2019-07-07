Международная финансовая корпорация: «Мы любим инвестировать в Республику Беларусь»

Новости Беларуси. Деньги в экономику Беларуси вкладывают не только отдельные страны, но и международные институты. Которые помогают не только финансово, но и консультативно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Международная финансовая корпорация, одна из организаций Группы Всемирного банка, сотрудничает с Беларусью с 1992 года. Более 600 миллионов долларов – такой вклад МФК в белорусскую экономику. Как частному бизнесу заполучить Международную финансовую корпорацию в инвесторы? Сколько МФК готова вложить в Беларусь до конца года? Когда будет готова программа развития конкуренции в Беларуси? Об этом и не только спросим у главы представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербиной. «Сейчас мы находимся в середине реализации Стратегии партнерства» Юлия Огнева, СТВ:

Сотрудничество Беларуси и Международной финансовой корпорации достаточно длительное. Расскажите, на каком этапе оно находится сейчас? Как бы вы могли его охарактеризовать?

Этот документ рассчитан на 4 года. Сейчас мы находимся в середине реализации Стратегии партнерства Группы Всемирного банка Республики Беларусь. «Чтобы бизнесмен, предприниматель, сидя дома, мог реализовывать часть административных процедур» Юлия Огнева:

Совсем недавно вы подписали документ с Министерством экономики. Расскажите о нем.

Ольга Щербина:

Мне хотелось бы сделать шаг назад и рассказать, как в целом этот документ ложится в нашу программу консультативного содействия с Республикой Беларусь. Программу консультативного содействия по улучшению делового климата мы запустили в январе 2019 года. Мы попытались заложить в эту программу самые актуальные вопросы развития частного сектора в Республике Беларусь. В частности, с Министерством экономики мы фокусируемся на улучшении деловой среды, на упрощении административных процедур. И делаем очень интересную часть работы, которая касается электронизации административных процедур: перевода их в электронный вид, чтобы бизнесмен, предприниматель, сидя дома, мог реализовывать часть административных процедур. Другая часть работы, например, касается внедрения механизмов так называемой оценки регулирующего воздействия. «Мы готовы провести пилотные проекты по оценке регулирующего воздействия»

Юлия Огнева:

А как вы будете помогать? Ольга Щербина:

Мы содействуем Министерству экономики в разработке, например, инструкций прогнозирования последствий, методических рекомендаций о проведении оценки регулирующего воздействия. А также мы готовы провести пилотные проекты по оценке регулирующего воздействия и на конкретных проектах документов показать, как проводится УРВ с лучшими примерами из мировой практики. О Программе развития конкуренции: «чтобы документ не был голословным, не был формальным, мы прикладываем очень много усилий» Юлия Огнева:

В качестве партнера вы назвали также МАРТ. Насколько я знаю, с ним связан тоже очень большой проект – Программа развития конкуренции. Расскажите, что сейчас вы делаете? Насколько я знаю, эта работа ведется больше года. Ольга Щербина:

Для того, чтобы документ не был голословным, не был формальным, мы прикладываем очень много усилий для подготовки аналитической информации и по кубикам составляем такое целое здание национальной Программы развития конкуренции. Следующий блок, который нам кажется очень важным, чтобы программа была практическая, реализуемая, – необходим выход на дорожные карты секторальные. То есть анализ ситуации с конкуренцией в каждом отдельно взятом секторе. И только тогда мы выйдем на конкретные рекомендации о том, что может быть сделано в каждом секторе. В настоящее время мы проводим серию консультаций по секторам.

Юлия Огнева:

Программа развития конкуренции – это некая дорожная карта? Ольга Щербина:

1/3 программы, как мы ее видим, она будет описывать общие подходы, ожидания от реализации этой программы, но 2/3 – это будет не одна дорожная карта, а набор дорожных карт по секторам, где для каждого сектора будет выдан набор рекомендаций по развитию конкуренции. Юлия Огнева:

Как вы планируете, когда эта работа может быть завершена? Ольга Щербина:

План на максимум – завершить эту работу к середине осени. Юлия Огнева:

Этого года? Ольга Щербина:

Да, этого года. «Будут обучать студентов вопросам конкуренции в будущем»

Юлия Огнева:

Но на этом наверняка работа не закончится. Вы продолжите поддерживать Беларусь в реализации этой программы или нет? Ольга Щербина:

Да, вы абсолютно правы. Мы будем помогать как с точки зрения формулировок законодательных актов, которые будут приниматься в развитии программы, так и будем также работать с линейными министерствами над реализацией конкретных дорожных карт. Особо я хочу подчеркнуть большую программу тренингов, обучения по вопросам конкуренции, противодействия монополистической деятельности для широкого круга заинтересованных. Это также проработка обучения судей, которые занимаются делами по антимонопольному законодательству, и обучение профессорско-преподавательского состава. Это задел на будущее: будут обучать студентов вопросам конкуренции в будущем. О сотрудничестве с Беларусью: «Ни один проект у нас не ушел в дефолт» Юлия Огнева:

На каких совместных проектах будет сосредоточено внимание в ближайшее время?