«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Новости Беларуси. 450 тысяч тонн калийных удобрений Беларусь поставит в Бангладеш в течение следующего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, доля нашего калия на рынке Бангладеш достигнет 50 %, что на 10 % больше, чем в 2018 году.

Взаимный товарооборот между двумя странами увеличивается в том числе и за счет поставок техники. Однако стороны видят гораздо больше перспектив для сотрудничества.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Экономика Бангладеш развивается достаточно успешно. Это растущие рынки. Страна, численность населения которой – 170 миллионов человек, это достаточно емкий рынок, и мы многие товары импортируем. Это не только одностороннее – это взаимовыгодное сотрудничество, и оно будет прирастать новыми проектами.

Эм-ди Насируззаман, первый заместитель министра сельского хозяйства Бангладеш:

Мы не ограничиваем наше сотрудничество только поставками удобрений или сельскохозяйственной техники. Нам также интересны проекты в образовательной сфере и подготовке кадров.

В свою очередь, Беларусь покупает в Бангладеш волокна для ковровой промышленности, текстиль и изделия из кожи. Объемы торговли между странами неизменно увеличиваются: в 2018 году он достигнул отметки в 150 миллионов долларов.