Прямой эфир

"Белнефтехим" выработает и внесет предложения в правительство по привлечению российского инвестора в комплекс "Нафтан-Полимир"

26 августа 2008 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщил сегодня в Минске заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Михаил Осипенко.

Уже проведена оценка каждого из предприятий. А россияне  разрабатывают бизнес-планы и представят их в сентябре-октябре.  Белорусская сторона также внесёт свои предложения до конца года. На стадии обсуждения  вопрос о введении экспортной пошлины на белорусские калийные удобрения. "И поскольку предприятие находится в государственной собственности, то это право государства определять размеры отчислений в той или иной форме", - подчеркнул  Михаил Осипенко.

Что же касается ассортимента реализуемых Белорусской калийной компанией удобрений, то он может быть расширен за счет сотрудничества с новыми российскими партнерами. Сейчас рассматривается ряд предложений российских производителей удобрений  другого  профиля, которые  готовы  сотрудничать с БКК.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
26 августа 2008 16:48

Уборка зерновых в Беларуси при условии хорошей погоды будет полностью завершена до конца недели

26 августа 2008 08:50

Работу энергетической отрасли Беларуси в первом полугодии обсудит правительство

25 августа 2008 17:28

Первый карьерный самосвал "БелАЗ" собрали на Уралвагонзаводе в Свердловской области