"Белнефтехим" выработает и внесет предложения в правительство по привлечению российского инвестора в комплекс "Нафтан-Полимир"

Об этом сообщил сегодня в Минске заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Михаил Осипенко.

Уже проведена оценка каждого из предприятий. А россияне разрабатывают бизнес-планы и представят их в сентябре-октябре. Белорусская сторона также внесёт свои предложения до конца года. На стадии обсуждения вопрос о введении экспортной пошлины на белорусские калийные удобрения. "И поскольку предприятие находится в государственной собственности, то это право государства определять размеры отчислений в той или иной форме", - подчеркнул Михаил Осипенко.

Что же касается ассортимента реализуемых Белорусской калийной компанией удобрений, то он может быть расширен за счет сотрудничества с новыми российскими партнерами. Сейчас рассматривается ряд предложений российских производителей удобрений другого профиля, которые готовы сотрудничать с БКК.

