Александр Лукашенко: в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности Беларуси, на котором в частности обсуждалась работа национальной экономики и стоящие в связи с этим задачи, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране.

Он отметил, что в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», – сказал Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах. Поэтому нужно не допустить ее ухудшения и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров.

Александр Лукашенко:

Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают.

Говоря об экономике, глава государства констатировал, что страны из-за пандемии не могут открыться, производство не раскручено.

«Мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью», – подчеркнул Александр Лукашенко.