Кто попробовал, тот уже не отказывается: как оценивают белорусские продукты российские потребители и эксперты

Чтобы понять надуманность этих ограничений (на поставку продуктов из Беларуси) и услышать ропот российских гурманов, ехать в Кострому необязательно, достаточно пересечь границу где-нибудь в районе Смоленска или Брянска, что и сделал наш специальный корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Неискушенный путешественник двигаясь по трассе М-10 Гомель – Брянск может и не заметить, как покинул пределы синеокой, зато момент въезда на родину Александра Пушкина, Льва Толстого и Сергея Данкверта не пропустит точно. Особенно если в багаже найдутся ароматные яблоки, сгущенное молоко или диетическая говяжья вырезка. Не помогут даже сертификаты. Здесь свои методы определения съедобности продуктов.

Погранпереход, или точнее пункт подачи уведомлений Россельхознадзора «Красный камень» в брянской прессе теперь упоминается, пожалуй, чаще, чем Москва. Чего здесь только не пускали в Россию-матушку из потерявшей доверие российских чиновников Беларуси. Не по вкусу местным гурмэ оказались десятки тонн белорусской продукции самых различных производителей. И это все за последние пару месяцев.

Андрей Архицкий, политик, депутат Брянского городского совета народных депутатов:

Я не думаю, что там замешаны какие-то интересы соблюдения здоровья народа. Бизнес частный, каждый хочет иметь какую-то монополию. И тут начинают действовать службы, ведомства, которые запрещают ввоз товаров с территории Беларуси на территорию России под каким-то надуманным предлогом.

На Брянщине отлично помнят, как несколько лет назад недорогие и качественные белорусские колбасы следуя элементарным законам рынка буквально вытеснили с прилавков местных производителей, считавших, что в сосиски и сардельки необязательно добавлять мясо.

Галина Жупанова, пенсионерка (Брянск, Россия):

Конкуренция, лучше. Наши стали тянуться за белорусами.

Говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Так почему же так разнятся интересы разных русских. То, что, по мнению пенсионерки из Брянска, обеспечивает продовольственную безопасность страны, из московских окон видится угрозой интересам, только вот национальным ли?

Светлана Жилина, продавец магазина белорусских товаров «Белорусские традиции» (Брянск, Россия):

У нас 80% белорусских товаров. Очень хорошо берут молочные продукты, колбасы, сейчас распробовали тушенку. Кто попробовал, тот уже не отказывается от этой продукции.

К хорошему быстро привыкаешь. И именно на этом решил построить свой бизнес молодой предприниматель Павел Трусов. Его сеть магазинов в Брянске и Москве продает до 1000 наименований белорусских продуктов: и это не только молоко и колбасы, на полках наши шоколад, макароны, соки, овощные консервы, конфитюры, хлеб.

Павел Трусов, бизнесмен (Россия):

Ввозить стало сложнее, но мы надеемся, что все будет хорошо. Мы хотим кормить своих покупателей, мы их очень уважаем, кормить исключительно качественной продукцией. Выбираем качественных производителей. Не хочется, что бы в это вмешивалась политика, чтобы мы оставались друзьями.

Но без политики не обошлось. Странным образом Беларусь из ближайшего союзника и партнера в российских СМИ превратилась чуть ли не в угрозу национальной безопасности. Главный ньюсмейкер этого новостного тренда – Россельхознадзор. Чьи интересы защищает ведомство, остается только гадать, но явно не рядовых российских потребителей.

Сегодня дорога в Российскую федерацию заказана продукции десятков белорусских предприятий. Например, в середине прошлого года Сергей Данкверт одним росчерком пера буквально нейтрализовал ключевого игрока на российском рынке сгущенного молока – Рогачевский молочно-консервный комбинат. Результаты не заставили себя долго ждать, на освободившийся российский рынок обрушился шквал опасного фальсификата.

Парадокс, но белорусские специалисты выполняют непосредственную работу того самого Россельхознадзора, так сильно ударившего по их предприятию. Гоняясь по бескрайним просторам России за фальсификаторами, они не только отстаивают честь белорусского бренда, но и в прямом смысле слова спасают жизни простых россиян.

Александр Филеня, начальник сектора экономической безопасности ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»:

Последний случай – разлив молока сгущенного с сахаром производился в Люберецком районе Московской области – говорит о том, что санитарных норм никаких не соблюдено, аппарат был установлен для разлива в дой-пак в подвале сарая.

Деятельность Россельхознадзора очевидно наносит ущерб не только экономическим взаимоотношениям стран-партнеров. Дать оценку деятельности российских чиновников правоохранителей призвал глава Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было – за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у нас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные. У каждого – огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или «крышуют», или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры.

К концу недели стало известно, что российские чиновники решили отложить намеченный визит в Беларусь.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований, в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации.

На фоне продолжающихся не один месяц обвинений Беларуси со стороны Россельхознадзора уже не кажется таким неожиданным решение ФСБ России ввести вдоль границы с Беларусью пограничную зону.

Александр Масалов, пенсионер (Злынка, Россия):

На мой взгляд, граница здесь никакая не нужна. Люди здесь очень мирно и дружно живут.

Владимир Терещенков, пенсионер (Злынка, Россия):

Я здесь родился и вырос. И сколько помню, мы в Беларусь ездили за всем. Продукты, колбаса, одежда – все там покупали. И это не только мое мнение, но и многих. Граница нам эта здесь не нужна.

Говорят, любовь к родине впитывается с молоком матери. Видимо, кто-то в России решил, что россияне пьют слишком много белорусского молока. Правда, большая часть жителей бескрайней надеется, что уменьшение порций временное.

Андрей Архицкий:

Это проблема чисто искусственная. Здесь и народ за то, чтобы эти проблемы разрешились, как с вашей стороны, так и с вашей стороны.

Очередной виток белорусско-российских недопониманий пока существенно не сказался на гастрономических пристрастиях жителей российского приграничья. Белорусские продукты здесь такие же вкусные и любимые, как и раньше.