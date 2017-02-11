Александр Лукашенко: нашу экономику стоит очеловечить насколько это возможно

Нестандартные меры необходимы для развития экономики – такая мысль прозвучала на совещании у Президента 10 февраля. А 9 февраля предшествовал разговор об одном из таких нестандартных для современной Беларуси решений – доверительном управлении предприятиями республиканской и коммунальной собственности. Если не получается управлять на ухабах, отдайте вожжи в руки умелого кучера! Тему продолжит Евгений Пустовой.

Это лишь один из вариантов доверительной передачи сильным инвесткомпаниям слабых госпредприятий. С новой формой экономического взаимодействия чиновники пришли к Президенту. Александр Лукашенко отправил их сделать работу над ошибками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям жизни. Надо ли нам вообще в это влезать? Или мы, может, в рамках нынешнего законодательства, дав право – иди, определяй и отвечай.

Развитие белорусской экономики регламентирует две тысячи нормативных актов. В правительстве решили – надо стать для инвесторов еще доверительнее. Методы управления могут быть нестандартными, но цель неизменная. Первое, не допустить расслоения пирога госсобственности, от которого в бюджете останутся лишь крохи. Второе, дельту между богатыми и бедными белорусами не превратить в омегу политики социально ориентированного государства.

Александр Лукашенко:

Все должны давать себе отчет о том, что мы не можем отойти и от генеральной линии развития нашего государства и нашей экономической политики. Главный ее постулат – социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина.

Поиск новых точек роста предельно открыт. Диалог в формате общенародной дискуссии. За один столом с Президентом представители либеральной и консервативной школ. Друг напротив друга, но не против друг друга.

Александр Лукашенко:

Исходя из того, что истина посередине, я думаю, мы сегодня сможем договориться. Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора, очеловечить ее насколько это возможно. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали.

Жесткая монетарная политика или увеличение денежной массы. Один лагерь – за макроэкономические показатели, другой – за увеличение толщины кошельков белорусов и строительство жилья. Для этого надо кредитные деньги сделать дешевле, но потекут ли они в сторону отечественной казны или, как обычно, по валютно-импортному течению.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Если экономическая система будет способна в основном потреблять то, что сама производит, то ей курс обменный безразличен. Тогда нужно и обеспечить этот спрос соответствующего качества товарам, которые будут более конкурентоспособными.

Выход на качество – через технологии за счет инвестиций. Но чтобы инвестомания не породила владельцев фабрик, заводов и СПК, в Беларуси к их выбору подходят осторожно. Через доверительные отношения, но и с испытательным сроком . На таких условиях инвесторам чиновники сватают две тысячи организаций.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Это такой букетно-конфетный период. Инвестор и объект инвестиций присматриваются друг к другу.

Большинство предприятий для инвестирования – коммунальной собственности. И чтобы те, в чьи руки они попадут, не обвели вокруг пальца менеджеров районного масштаба, закон должен быть четким и понятным.

Александр Лукашенко:

Речь идет о внедрении в нашей стране нового механизма администрирования на предприятиях. Что значит – администрирования? Так и напишите – управления. Хватит уже этих матерных слов разговорах и нормативно-правовых актах, которые не воспринимаются большей частью общества и нашими управленцами. Давайте дадим право органам власти ответственным, если это сельхозпредприятие – у нас отвечают губернаторы, председатели райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием.

Виктор Шайбак, председатель Кореличского районного исполнительного комитета:

Надо искать форму другую оздоровления данных предприятий. А если она присутствует, она сегодня должна сопровождаться через бизнес-план.

Пока из правительственных окон смотрят в сторону изменений в предложенный законопроект, на этом сельхозпредприятии широко распахнули ворота для инвестора. Над птицефабрикой «Красноармейская» загорелась счастливая звезда. Даже из нерентабельных белорусских хозяйств можно сделать кур, несущих золотые яйца, уверен российский бизнесмен. Поэтому и вложил 2 миллиона долларов в здешние земли белорусского мира.

Антон Косынкин, директор инвестиционной компании:

Я думаю, в ближайшее время будет очень активное развитие именно сельского хозяйства в Беларуси, перерабатывающей промышленности. В такой момент хочется быть здесь.

Переставлять экономический локомотив в Беларуси на другие рельсы не будут. А вот скорость и измененные правила обсудят в ближайшее время на совещании у Президента. Встречи этой недели были лишь предвестниками большого разбора полетов правительства.