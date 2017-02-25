«Сегодня помощь в бизнесе – вопрос очень осторожный»: как проходит стимулирование деловой активности в Беларуси

Неделя предпринимательства открылась в Беларуси. Это уже второй подобный «марафон» в поддержку бизнеса. Надо заметить, что условия для деловой активности в Беларуси стремительно меняются в лучшую сторону. Последняя инициатива – уменьшение всевозможных проверок. Президент поручил это сделать во время «Большого разговора» с общественностью и журналистами. А теперь сюжет на эту тему.

Александр Журкевич, создатель фуд-сервиса:

В нашем производстве мы используем только отечественные продукты, перерабатываем их, получаем продукт высокой добавленной стоимости. Наша ближайшая задача – выйти на российский рынок.

Бабка из бульбы разлетается словно горячие пирожки. Одним словом, национальный бизнес. Сейчас в тренде «белорусское» и молодой бизнесмен уловил аппетиты общества. Стал в полном смысле слова предпринимателем.

Александр Журкевич, создатель фуд-сервиса:

На самом деле предприниматель – это тот человек, который что-то предпринимает. Вот моя инициатива,:кому могло такое в голову прийти – сделать бабку с доставкой на дом? Мало кому. Это и есть предпринимательский дух. То, чем я живу, ради чего я хочу продолжать это дело.

Креативных идей в головах белорусской молодежи предостаточно. Только вот дойти до их реализации всем как-то не получается. Становиться на бизнес-крыло помогают здесь.

Римма Епур, генеральный директор «Молодежной социальной службы»:

За неделю 25 человек записалось в нашу бизнес-школу через онлайн. Таких школ в этом году будет у нас 12.

В последние годы все чаще в деловой среде слышны неологизмы «старт-ап», «бизнес-инкубатор». Но для успешной работы и ИП, и больших предприятий необходимо избавиться от архаизмов. Норм и правил проверок. Ведь они могут растоптать и безусый бизнес, и путаются под ногами фирм, покрытых щетиной успешного опыта.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:

Заведующая рабочей столовой для того, чтобы работать, а не улучшать ассортимент, должна в день заполнить 24 журнала. Это ненормально. Для этого нам нужно убрать надзорно-указательную политику проверяющих органов. Санстанции, пожарников. СанПИНы для кого писаны? Действительно, 1937 года мы пользуемся.

За бизнес вступился Президент. Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко поднял огромную проблему тотальных проверок. Тема действительно важная.

Для оптимизации процедур аудита и тех, кто им занимается, созвали отдельное совещание. И уже конкретно определились, кому и что делать. Самые активные реформы в Министерстве антимонопольного регулирования. Торговая инспекция вместо тотальных проверок переходит в режим мониторинга.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым хотела она, не хотела, но дублировала некоторые функции, связанные с проверками вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня основной задачей торговой инспекции станет контроль за соблюдением ценового законодательства во всех сферах экономики.

Мораторий на проверки вводится с 27 февраля и продлится он до принятия Указа Президента «По вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности».

Александр Калинин, председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей»:

Любое ослабление по количеству контрольных мероприятий будет стимулировать деловую активность. Важно не количество проверок, бизнес страдает от их последствий, потому что у нас до сих пор не легализованы положения Директивы № 4 об увязывании меры ответственности с тяжестью правонарушения.

Конечно, в правительстве более ласково смотрят на большие и громоздкие предприятия из крипты советского наследия. Понятно: за их проходными десятки тысяч судеб белорусов. Но и малому бизнесу необходимо помогать. Беларусь уверенно шагает в компанию развитых государств. А в них 60% ВВП дает частный сектор.

Александр Журкевич, создатель фуд-сервиса:

Я анализирую, смотрю: все-таки поддержка идет больше большим предприятиям. Даже сталкиваясь с тем же заводом керамики, где мы заказываем эти горшочки, их поддерживают. Нам, к сожалению, поддержки мало оказывают.

Римма Епур, генеральный директор «Молодежной социальной службы»:

Скорее, сегодня помощь в бизнесе – это вопрос очень осторожный. Здесь нельзя дать больше, чтобы не воспитать иждивенцев, нельзя дать меньше, чтобы не развить. Нужно найти ту золотую середину, которая непосредственно нужна для бизнеса, чтобы воспитать именно бизнесмена, а не халявщика.

Минимум – контроля, максимум – доверия. Убрать штрафы за так называемые технические ошибки и вплоть до уголовной ответственности за смертельную безалаберность. Это ориентиры для усовершенствования бизнес-законодательства.

А вот более конкретные предложения может внести каждый. Стартовавшая вторая Неделя предпринимательства в Беларуси должна стать своеобразной платформой для диалога бизнеса и чиновников. Прислушаться готовы к каждому. Национальный правовой интернет-портал собирает ваши идеи до 20 марта.