Новости экономики за 03.03.2023

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация вышла на биржевые торги с пищевым сырьем. Какие изменения ждут рынок белковых продуктов? В Гомельской области утвердили инвестпрограмму. Какие проекты в приоритете? И как страны Евразийского экономического союза будут реализовывать совместные проекты по созданию инновационных производств.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начала продавать пищевое сырье на биржевых торгах. Партию пшеничной клейковины купил одно из крупнейших отечественных предприятий хлебопекарной отрасли. В течение 2022 года корпорация активно использовала торговую платформу биржи как один из основных каналов сбыта кормовых добавок как внутри страны, так и за рубежом. Выход на биржевые торги пищевым сырьем не только положительно скажется на уровне конкуренции среди поставщиков, но и позволит заместить импортные белковые продукты высококачественными аналогами отечественного производства.

ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 миллиарда российских рублей на поддержку бизнеса. Подробнее.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

В Минэкономики подготовили проект указа, защищающий работников при банкротстве организации

200 млн рублей на экономику и соцсферу. В Гомеле утвердили инвестпрограмму на 2023-й

Из-за санкций белорусским банкам стало сложнее возвращать испорченные банкноты в США и ЕС