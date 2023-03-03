Прямой эфир

Новости экономики за 03.03.2023

03 марта 2023 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация вышла на биржевые торги с пищевым сырьем. Какие изменения ждут рынок белковых продуктов? В Гомельской области утвердили инвестпрограмму. Какие проекты в приоритете? И как страны Евразийского экономического союза будут реализовывать совместные проекты по созданию инновационных производств.

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БНБК НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ ПИЩЕВОЕ СЫРЬЕ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

Новости экономики за 03.03.2023-1

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начала продавать пищевое сырье на биржевых торгах. Партию пшеничной клейковины купил одно из крупнейших отечественных предприятий хлебопекарной отрасли. В течение 2022 года корпорация активно использовала торговую платформу биржи как один из основных каналов сбыта кормовых добавок как внутри страны, так и за рубежом. Выход на биржевые торги пищевым сырьем не только положительно скажется на уровне конкуренции среди поставщиков, но и позволит заместить импортные белковые продукты высококачественными аналогами отечественного производства.

ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 миллиарда российских рублей на поддержку бизнеса. Подробнее.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

В Минэкономики подготовили проект указа, защищающий работников при банкротстве организации

200 млн рублей на экономику и соцсферу. В Гомеле утвердили инвестпрограмму на 2023-й

Из-за санкций белорусским банкам стало сложнее возвращать испорченные банкноты в США и ЕС

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 млрд российских рублей на поддержку бизнеса
03 марта 2023 15:10

ЕЭАС будет ежегодно направлять 1,3 млрд российских рублей на поддержку бизнеса

Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов
03 марта 2023 13:33

Минская область в 2022-м поставила в Китай продукции почти на 1 млрд долларов

Сергей Алейник: товарооборот Беларуси и Китая приблизился к 6 млрд долларов, это рекордный уровень
02 марта 2023 17:09

Сергей Алейник: товарооборот Беларуси и Китая приблизился к 6 млрд долларов, это рекордный уровень