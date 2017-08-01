Из-за погоды в Минской области убрано только 5% площадей

Новости Беларуси. Хозяйства Минщины уверенно подходят к первым 100 тысячам тонн хлеба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правда, в области убрали только 5 % площадей: жатва в 2017 году опаздывает.

Аграрии делают все возможное, а вот погода вносит свои коррективы. О ходе уборочной будут говорить во время селекторного совещания, которое проведет Президент. Губернаторы доложат главе государства о том, как идет жатва, как хранится зерно, достаточно ли ресурсов.

Совещание – традиционное. Его проводят ежегодно с целью оперативного информирования руководства страны о ходе жатвы и координации действий на местах.