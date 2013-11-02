Итоги визита в Беларусь Президента Эквадора - страны, основным источником дохода которой является нефть

Беларусь на этой неделе приблизилась к Экватору... Нет-нет, не произошло никаких тектонических разломов! Хотя неплохо бы оказаться поближе к теплым широтам, все-таки порадовала нас ласковая осень. Но материки, как я уже сказал, не сместились со своих мест, зато переместился Президент страны с названием Эквадор (в переводе с испанского, как раз-таки, «экватор»). Рафаэль Корреа Дельгадо прилетел в Минск и, кстати говоря, отметил теплые осенние деньки, но с трапа самолета спускался в перчатках. Все-таки в столице Кито в эти дни плюс 20.

Что еще мы знаем об Эквадоре? Прогремела страна в международных новостях, намереваясь укрыть от США беглого сотрудника ЦРУ Сноудена. И еще один враг Америки – основатель скандального сайта «Викиликс» Джулиан Ассанж – проживает в лондонском посольстве тоже Эквадора.

Эквадор, прямо-таки, как в истории «Дед Мазай и зайцы», спасает всех тонущих, пока их баграми не забили злые мужики. Но когда зайцев становится много, Некрасов цитирует Деда Мазая: «Взял бы я вас, да потопите лодку!». Даже самолет Президента Боливии в сентябре принудительно посадили в Европе, подозревая, что он вывозит Сноудена из Москвы. Так что беглому шпиону пока убежите в Эквадоре не предоставили. Он остается в России.

И Россия была первым пунктом визита эквадорского лидера, а потом он уже прибыл в Беларусь. Думаю, что никакого отношения к шпионской теме приезд в Минск не имеет. Разве что, налицо схожие политические позиции. Президент Эквадора не раз заявлял: «Мы не торгуем правами человека!». И это как-то по-нашему звучит.

И еще важно заметить, что Эквадор – одна из трех самых быстрорастущих экономик Латинской Америки. И что это означает? Что они смогут поставлять в Беларусь бананов в несколько раз больше!? Нет! Из этого следует, что бананы в товарообороте будут потеснены «МАЗами», технологиями, образовательными услугами и так далее.

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Самолет Рафаэля Корреа в Национальный аэропорт «Минск» прибыл в среду поздним вечером. Но, несмотря на то, что в Беларусь президент Эквадора прилетел сразу после переговоров в Санкт-Петербурге, он был настолько впечатлен радушным приемом, что сразу захотел пообщаться с журналистами, хотя обычно высокие гости в аэропорту не задерживаются.

Рафаэель Корреа Дельгадо, президент Республики Эквадор:

Я прибыл, к сожалению, достаточно поздно. Спасибо, что дождались меня.

Рафаэль Корреа также пошутил, что опоздал с визитом в Беларусь на целый год, вспомнив прошлогодний визит президента Александра Лукашенко в Эквадор, когда лидеры двух стран договорились о расширении двустороннего сотрудничества и подписали первые соглашения.

Своего эквадорского коллегу в Беларуси Александр Лукашенко встречал на ковровой дорожке у Дворца Независимости. Кстати, Рафаэль Корреа стал первым президентом не из стран СНГ, который здесь побывал. Поэтому во время исполнения гимна он с интересом рассматривал интерьеры.

После церемониала состоялась встреча двух президентов в узком составе. Она длилась достаточно долго – президентам явно было, что обсудить. А по итогам были обозначены основные направления сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта встреча, естественно, будет исторической, поскольку это первый визит главы государства Эквадора на нашу землю, в Беларусь.

Мы рассчитываем на вас не только в плане наших добрых отношений, глубоких отношений, мы рассчитываем на вас в том числе и как на страну, которая сможет помочь нам реализовать свои возможности на латиноамериканском континенте.

У нас есть много общего, и это будет способствовать продвижению Беларуси в вашем регионе.

Рафаэель Корреа Дельгадо:

То, что сделано в отношении двустороннего сотрудничества Беларуси и Эквадора, а также Беларуси и Латинской Америки, это только начало. Беларусь является высокоразвитой державой в технологической и научной сфере. Также Беларусь много инвестирует в область знаний. Кроме того, вы делитесь этими знаниями с другими народами мира.

Вы правильно отметили, что наши экономики являются взаимодополняющими. У нас есть хороший потенциал в сфере природных ресурсов и производства продуктов питания. В вашей стране очень хорошо развиты промышленность, наука и технологии. И во всем этом заинтересован Эквадор.

Пока же безошибочно Эквадор показать на карте сможет далеко не каждый белорус. Для нас это другой конец света – Южная Америка. Страна с 15-миллионным населением по площади немногим больше Беларуси, зато очень богата природными ресурсами. Основным источником дохода Эквадора является нефть. У страны почти вековой опыт ее добычи, и в сутки местные нефтяники качают до 500 тысяч баррелей «черного золота». Искать и осваивать новые месторождения углеводородов эквадорцы планируют вместе с белорусскими специалистами.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Уже сегодня в Эквадоре работают наши подразделения по разведке природных ископаемых. Речь, прежде всего, идет о поиске нефтяных месторождений.

Активно разрабатывает Эквадор и месторождения золота, серебра и меди. И по местным законам иностранные и национальные инвесторы в условиях равны. Среди приоритетов также сельское хозяйство. И тут,\ кстати придутся и наши калийные удобрения и химикаты, и наша сельхозтехника. Уже есть планы по созданию совместных предприятий по сборке белорусских тракторов и грузовиков в Эквадоре.

Карлос Лема, директор торгового представительства Эквадора в Москве:

Мы импортируем эту продукцию. Но если к этому мы добавляем совместные работы, производства, там или здесь, это будет просто отлично.

Обсуждается контракт по поставке в Эквадор белорусских троллейбусов и сборке минских автобусов по специальной конструкции для эксплуатации в латиноамериканской стране. Есть интерес к сотрудничеству в фармацевтической и строительной отраслях.

Андрей Савиных:

Мы прорабатываем с нашими эквадорскими партнерами возможность строительства двух заводов по цементно-стружечным плитам.

Белорусам же по вкусу чай, кофе, фрукты и морепродукты из Эквадора. Правда, поставляются они, как правило, через третьи страны. Сейчас бизнесмены налаживают мосты для работы без посредников.

Висенте Вонг, главный исполнительный директор фруктовой компании (Эквадор):

Цель нашего приезда – увеличение объема поставок. Уже сегодня на рынке Таможенного союза более 90% бананов – это продукция Эквадора. Сейчас торгуем через посредников. Если направить напрямую, то будет дешевле.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь сегодня играет роль такого логистического хаба между большим европейским рынком и евразийским. Мы сегодня члены Таможенного союза, мы ближе всего расположены к точкам, портовым точкам поставки этой продукции. И для Эквадора это очень выгодно, очень интересно.

Только за этот визит деловые круги обеих стран наметили для сотрудничества почти 15 направлений. Кстати, во многом экономика Эквадора схожа с венесуэльской. И тут Беларусь идет проторенной дорогой. А, значит, несмотря на небольшой товарооборот по итогам 2012 года (наторговали всего на 16 миллионов), потенциал у двустороннего сотрудничества огромен. К примеру, с Боливарианской Республикой за пять лет Беларуси удалось развить оборот с 6 миллионов до миллиарда долларов.