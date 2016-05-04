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Итальянская делегация в Гомеле: «Наш прошлогодний визит дал толчок развитию связей в научном плане»

04 мая 2016 06:26
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Новости Беларуси. От благотворительной помощи — к равным партнёрским отношениям в экономической и научной сферах. Гомель посещает итальянская делегация. Визит приурочен к 30-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Гости — из итальянского региона Эмилия-Романья. Гомельщину с ним связывает несколько десятилетий тесных гуманитарных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джанкарло Венери, президент благотворительной организации (Италия):
Мы по роду своей деятельности много работаем именно в сельской местности. Первые годы после аварии мы видели людей в состоянии депрессии, неуверенности. Сейчас все совсем по-другому: изменилась ситуация с моральной точки зрения. Люди живут, мечтают о своём будущем. Это очень важно.

Федерико Пиццаротти, мэр города Парма (Италия):
За эти годы Беларусь очень изменилась. Это настоящий прорыв. В том числе в направлениях, в которых мы теперь сотрудничаем. Наш прошлогодний визит дал толчок развитию связей в научном плане, активно развивается сотрудничество в коммерции. Мы видим, что гуманитарные проекты стали отличным фундаментом для развития взаимоотношений в самых различных направлениях.

# Экономика # Беларусь-Италия # Федерико Пиццаротти # Джанкарло Венери

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