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В Несвиже специалисты Минприроды Беларуси, представители Евросоюза и ООН обсудят экологические инновации

04 мая 2016 06:10
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Новости Беларуси. О внедрении экологических инноваций пойдет речь 4 мая в Несвиже. За столом переговоров – специалисты Минприроды Беларуси, дипломаты из Европейского союза, Организации Объединенных Наций и другие официальные лица.

Опыт нашей страны подтверждает факт того, что «зеленые» технологии могут стать эффективным инструментом, в частности, для сокращения выбросов от транспортного сектора. Об этом говорит и статистика. За минувшую пятилетку Беларуси удалось их сократить на 21%. И это учитывая 15-процентный рост количества транспортных средств.

Также в рамках международного проекта по переходу нашей страны к «зеленой» экономике с сегодняшнего дня пассажиров по дворцово-парковому комплексу Радзивилов будет возить новый электрический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экология

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