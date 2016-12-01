Историческое решение: в Вене страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти

Новости Беларуси. Цены на нефть заметно пошли вверх – таков эффект от переговоров стран ОПЕК, которые договорились ограничить добычу нефти. Первое за почти 10 лет соглашение о сокращении добычи черного золота приняли вчера на саммите ОПЕК в Вене, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Историческое решение, которое может серьезно повлиять на мировой рынок энергоносителей, да и не только. Страны ОПЕК на саммите в Вене впервые за восемь лет смогли договориться о сокращении добычи нефти. На миллион двести тысяч баррелей в день меньше будут выкачивать из земляных недр участники картеля – 32,5 миллиона в сутки. А это Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и, конечно же, Иран. Переговоры шли в очень нервной обстановке. Стороны долго отказывались отложить в сторону вопросы политические ради решения экономических. Но больше всего в ожидании томились рынки: в какой цвет окрасятся показатели – красный или зеленый?

И все-таки новость о заморозке добычи черного золота заметно растопила и даже разгорячила нефтяные торги. Так, эталонная марка нефти Brent, а ведь именно на ее стоимости базируется весь рынок, подорожала почти на 10% сразу после переговоров. Рост продолжается и в эти минуты – за бочку предлагают уже 52 доллара. Но и это не предел. Аналитики уверяют, что в этот раз благодаря договоренностям ОПЕК фееричный рост не сменится крутым пике. Пару недель – и за баррель вполне могут предлагать 60. Наверняка повлияет смена конъюнктуры углеводородного рынка и на Беларусь. Ведь нефтеперерабатывающая промышленность – один из экспортных атлантов нашей страны.

Главное, что рынок стабилизировался. Ведь от стоимости черного золота зависит не только цена на бензин и электричество, а по сути, вся мировая экономика. Говорить что кризис пройден пока нельзя – рынки вещь не предсказуемая, но значительный прогресс есть. И к решению ОПЕК присоединились и другие страны. Среди них еще один крупный игрок – Россия. Москва снизит скорость работы нефтевышек на 600 тысяч баррелей в день.

Заметим, что есть все основания полагать, что вслед за подорожавшей нефтью упадет в цене доллар. Но все изменения на фондовых и нефтяных рынках зависят от того, насколько добросовестно страны ОПЕК будут соблюдать лимит на добычу. Замечу, что девятого декабря в столице Катара Дохе участники Картеля планируют встречу с другими государствами, для кого углеводороды – основной источник дохода.