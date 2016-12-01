Новости экономики за 01.12.2016

Новости Беларуси. В Беларуси будут наказывать недобросовестных продавцов. Речь идет о субъектах торговли, которые вводят в заблуждение покупателей недостоверной информацией о скидках. Специалисты же советует покупателям копить деньги для действительно выгодных трат на предновогодних распродажах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В дни традиционного ажиотажного спроса предложение продавцов увеличивается на 25%, а за 10-15 дней до Нового года – еще больше.

Скидки на товары будут колебаться от 5% до 70%. Большинство распродаж пройдут в преддверии Нового года. Но снижать цены многие магазины будут и на протяжении всего месяца.

Производители в свою очередь должны оптимизировать издержки производства, себестоимость продукции, чтобы к празднику не повышать цены. Предприятия торговли уже задумались над тем, как снизить торговые надбавки.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Разумеется, мы говорим о том, что сегодня привлекательность скидок для потребителя существенна. В Новый год все традиционно делают подарки. Но мы должны понимать, что должна быть добросовестная практика и скидки должны быть достоверными, чтобы не вводить в заблуждение потребителей.

СЕЗОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТКРЫТ

1 декабря открылся сезон новогодних поздравлений. Многие уже начали бронировать приход Деда Мороза на дом. В стоимость новогодней услуги входит продолжительность программы, стаж работы аниматора, внешний вид персонажей и, конечно же, дата визита. Чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

Самые высокие цены на новогоднюю ночь – до 400 рублей. До 30 декабря получасовое поздравление со стандартной программой будет стоить от 40 рублей. Экономвариант – 15 минут за 25 рублей. Для любителей экзотики Дед Мороз может даже залезть в окно за 160 белорусских рублей.

РАССТАВАНИЕ НЕИЗБЕЖНО

Остался всего 1 месяц, когда мы еще можем рассчитываться в магазинах неденоминированными деньгами. 31 декабря 2016 года истекает срок параллельного хождения неденоминированных и новых банкнот. После Нового года купюры с нулями можно будет обменять на действующие только в банках страны. Кстати, несмотря на то, что еще в сентябре Нацбанк изъял из оборота 90% неденоминированных денег, на руках у белорусов остается мелочь. Ее же вместо монет предпочитает и торговля.

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ

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В первый день зимы по результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль резко окреп к доллару и евро. Доллар потерял чуть больше копейки. Курс на завтра 1 рубль 96. Евро подешевел на 2 копейки. Завтра по Нацбанку 2,08. Российский рубль укрепился сразу на 4 копейки и составил 3 рубля 7 копеек белорусского за сотню.