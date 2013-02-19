Инвестиционный проект в Крупском районе решит проблему утилизации химических веществ и сохранит природные ресурсы

Новости Минской области. Масштабный инвестиционный проект реализуется в Крупском районе. Уже в конце года на территории бывшей нефтебазы появится завод по переработке машинного масла и химикатов.

Экологическое безопасное производство поможет не только сохранить природные ресурсы, но и решить серьезную проблему утилизации химических веществ. Уже подготовлен резервуарный парк. Сейчас активно идут земельные работы под строительство производственных цехов.

Площадку под предприятие инвесторы искали долго. В Крупках бизнесменов удовлетворила логистика: относительная близость к Минску, наличие трассы международных отношений и железной дороги.

Кстати, стоимость проекта – 10 миллионов долларов. Запуск первой очереди проекта утвержден на осень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Чериковер, инвестор проекта:

Мы реализуем здесь то, что сегодня в Европе и в Соединенных Штатах уже давно принято: это придание второй жизни вторсырью. Объект будет носить, скажем так, экологический характер. Собрались многолетние знания и опыт по реализации такого рода проектов. И мы искали для себя новые возможности, в каких странах мы могли бы применить те навыки и знания. Мы интересовались рынками России, Украины, Беларуси. И после того, как мы проверили все возможности существующие, мы пришли к мнению, что в Республике Беларусь созданы наиболее удобные хорошие условия для инвесторов.