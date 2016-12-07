Программа разделения рисков: белорусский бизнес профинансируют на 11 млн долларов

Новости Беларуси. Инвестиционные возможности для белорусского бизнеса поможет расширить программа разделения рисков. «Приорбанк» совместно с Европейским банком реконструкции и развития

планируют профинансировать предприятия на общую сумму 11 миллионов долларов.

Пилотный проект уже определён. Воспользоваться длинными и дешевыми – благодаря банковскому сотрудничеству – средствами первым сможет крупнейший в стране производитель упаковки и этикеток «Унифлекс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий цех, испанский. А еще швейцарское и английское оборудование. Только передовые технологии и только мировые бренды. Сейчас уже трудно поверить, но 20 лет назад предприятие «Унифлекс» начинало с единственной машины, делающей самоклеющиеся этикетки. Сегодня – крупнейший производитель гибкой упаковки стране, и один из крупнейших на постсоветском пространстве.

Годовой оборот – 50 миллионов долларов.

Скорость – 300 метров в минуту. Обновленный парк машин. Привлеченные на предприятие инвестиции позволяют создавать настолько высокотехнологичную упаковку, что ее практически невозможно подделать.

Львиная доля заказчиков – производители продуктов питания. Это, прежде всего, пищевая безопасность, а значит, повышенные требования к оборудованию. В планах следующий этап модернизации. Для этого предприятию нужны инвестиции.

Новый для Беларуси банковский продукт предложили «Приорбанк» и Европейский банк реконструкции и развития.

Валерий Рудко, первый заместитель генерального директора ЗАО «Унифлекс»:

Опыт сотрудничества с «Приорбанком» составляет более 13 лет. Но в таком формате, когда используются источники фондирования иностранного инвестора – Европейский банк реконструкции и развития – это первый опыт.

Более длинные, с точки зрения срока, деньги привлекаются. Они более дешевые.

Такой формат инвестирования дает множество преимуществ и предприятию, и нашей банковской системе.

Речь о программе разделения рисков.

Вадим Матюшкин, заместитель председателя правления ОАО «Приорбанк»:

Это привлечение иностранных инвестиций, это совершенствование системы риск-менеджмента, потому что заемщиком предъявляются повышенные требования.

Это, если хотите, определенный естественный отбор на рынке мелкого и среднего частного бизнеса. Который, через призму финансового кредитного анализа, позволит предприятиям понять, кредитоспособны они или некредитоспособны для этих программ.