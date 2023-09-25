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Инвестиции в белорусское машиностроение выросли почти на 40%

25 сентября 2023 17:04
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Инвестиции в белорусское машиностроение выросли почти на 40 %. За полгода в отрасль вложили почти полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиции в белорусское машиностроение выросли почти на 40%-1

По статистике, каждый третий рубль в выручке машиностроительных предприятий приходится на инновационную продукцию. Новая отраслевая инвестиционная программа предполагает реализацию 65 проектов на 54 предприятиях. Уже вложили более 5 миллиардов рублей. Также белорусская промышленность работает по 17 проектам, которые одобрены к финансированию в рамках российского кредита.

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# Инвестиции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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