Инвестиции в белорусское машиностроение выросли почти на 40 %. За полгода в отрасль вложили почти полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике, каждый третий рубль в выручке машиностроительных предприятий приходится на инновационную продукцию. Новая отраслевая инвестиционная программа предполагает реализацию 65 проектов на 54 предприятиях. Уже вложили более 5 миллиардов рублей. Также белорусская промышленность работает по 17 проектам, которые одобрены к финансированию в рамках российского кредита.