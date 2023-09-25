Новости экономики за 25.09.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Беларусь и Китай обсудили развитие биржевой торговли. Цифры говорят сами за себя – сумма сделок участников торгов из Поднебесной увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь сохраняет лидерство в промышленном производстве на Евразийском пространстве. Какие резервы есть у страны, чтобы выйти к концу года на прогнозные показатели по росту ВВП?

Минэкономики: в Беларуси есть все условия, чтобы экономика к концу года вышла на прогнозные показатели. Читайте здесь.

Перспективы взаимодействия в сфере электронной биржевой торговли Беларуси и Китая обсудили в ходе переговоров с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального агентства инвестиций и приватизации и Белинтертранса. По мнению главы китайской делегации, биржевая торговля может сыграть ключевую роль в создании благоприятных условий для ведения бизнеса компаний из Внутренней Монголии, КНР на рынке Беларуси. По итогам 8 месяцев сумма сделок китайских участников торгов увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлогодним показателем и продолжает расти.