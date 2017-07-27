Без дополнительных ограничений, чтобы отрегулировать ситуацию: в Беларуси установлен постоянный контроль за ценами

Новости Беларуси. В Беларуси установлен постоянный контроль за ценами. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают, что в 2017 году не пришлось вводить дополнительные ограничения, чтобы отрегулировать ситуацию. Такое своеобразное затишье на потребительском рынке, по мнению экспертов, помогает повысить территориальную доступность товаров и обеспечить большой ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, на особом контроле ситуация с торговлей в сельской местности. Решить проблему доступности товаров и услуг здесь помогает мелкий бизнес.