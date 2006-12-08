Интеллектуальная собственность - государственная ценность

Специалисты Национального центра интеллектуальной собственности и представители промышленных гигантов страны 7 декабря говорили об инновациях в производстве и защите авторских прав, как о способе повышения популярности продукции на внешнем и на внутреннем рынках.

Речь шла в первую очередь об инновациях в производстве, как о способе повышения конкурентоспособности белорусской продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Кроме того, значительное внимание на семинаре было уделено различным способам защиты интеллектуальной собственности предприятий.

Более 300 предприятий Беларуси сегодня считаются инновационно-активными. Это чуть более 13 % от общего числа предприятий страны. Об этом говориться в данных Министерства статистики Беларуси. Большая часть предприятий уделяющих значительное внимание производству новых технологий относятся к машиностроительной отрасли. Кроме того, по данным Минстата, из общего числа используемых в стране технологий лишь 38% разработано в Беларуси. Остальные - импортные. При этом результаты исследований говорят о незначительных масштабах реализации белорусских "ноу-хау" за пределы страны.

Среди методов защиты изобретений основным предприятия Беларуси считают регистрацию товарного знака, а вот иным метам защиты интеллектуальной собственности должного внимания не уделяется. Чтобы побороть эти стереотипы совместно с Министерством промышленности проводятся обучающие семинары.