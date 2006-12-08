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Интеллектуальная собственность - государственная ценность

08 декабря 2006 09:37
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Специалисты Национального центра интеллектуальной собственности и представители промышленных гигантов страны 7 декабря говорили об инновациях в производстве и защите авторских прав, как о способе повышения популярности продукции на внешнем и на внутреннем рынках.

Речь шла  в первую очередь об инновациях в производстве, как о способе повышения конкурентоспособности белорусской продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Кроме того, значительное внимание на семинаре было уделено различным способам защиты интеллектуальной собственности предприятий.  

Более 300 предприятий Беларуси сегодня  считаются инновационно-активными. Это чуть более 13 % от общего числа предприятий страны.  Об этом говориться  в данных Министерства статистики Беларуси.   Большая часть предприятий уделяющих значительное внимание производству новых технологий относятся  к  машиностроительной отрасли. Кроме того, по данным Минстата,  из общего числа используемых в стране  технологий лишь 38% разработано в Беларуси. Остальные - импортные.  При этом  результаты исследований говорят о  незначительных  масштабах  реализации белорусских "ноу-хау" за пределы страны. 

Среди методов защиты  изобретений   основным  предприятия Беларуси считают регистрацию товарного знака, а вот  иным  метам  защиты интеллектуальной собственности должного внимания не уделяется. Чтобы побороть эти стереотипы совместно с Министерством промышленности   проводятся обучающие семинары.

# Экономика

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