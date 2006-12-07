Градостроители СНГ и Евросоюза поделились опытом строительства

7 декабря ведущие специалисты девяти стран СНГ и Евросоюза рассмотрели научные, технические и организационные вопросы, связанные с возведением новых зданий, а также реконструкцией и модернизацией устаревшего жилья.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве в строительной деятельности главы правительств стран Содружества подписали в 1994 году. Тогда же был создан Межправительственный совет.

Сегодняшняя конференция - это очередная возможность поделиться опытом строительства на постсоветском пространстве. К примеру, белорусскими разработками новых энергоэффективных систем зданий заинтересовались иностранные коллеги.

Столичные градоначальники обсудили программу благоустройства Минска на 2007-2010 годы. Запланирована полная реконструкция улиц Макаенка, Филимонова и Столетова. Здесь не только проведут комплексный ремонт зданий, но построят новые жилые дома и два больших паркинга. Жители, а также местные власти план обновления одобрили.

Не менее актуальный вопрос на заседании - благоустройство дворов. На их ремонт в ближайшие четыре года затратят более 54 млрд. рублей. Территории у подъездов расширят до 5,5 метров, обновят детские площадки, посадят деревья, сделают стоянки для автомобилей. Председатель Мингорисполкома призвал воспользоваться нынешней теплой погодой и начать реконструкцию уже сейчас.