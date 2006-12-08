Государство обеспечит экономическую безопасность страны

С 8 декабря кофе, чай, биологически активные добавки, обувь, аудиокассеты, компакт-диски, а также мобильные телефоны подлежат обязательной маркировке контрольными знаками. Она введена в Беларуси в марте 2005 года в целях обеспечения экономической безопасности государства и защиты интересов граждан. Основная задача знака - обеспечить учет ввоза, перемещения, хранения импортной продукции, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров отечественного производства. По мнению экспертов, практика применения такой меры показала ее целесообразность и эффективность, поскольку поступающие на отечественный рынок импортируемые товары не всегда соответствуют требованиям качества в Беларуси.