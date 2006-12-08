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Государство обеспечит экономическую безопасность страны

08 декабря 2006 09:36
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С 8 декабря кофе, чай, биологически активные добавки, обувь, аудиокассеты, компакт-диски, а также мобильные телефоны подлежат обязательной маркировке контрольными знаками. Она введена в Беларуси в марте 2005 года в целях обеспечения экономической безопасности государства и защиты интересов граждан. Основная задача знака - обеспечить учет ввоза, перемещения, хранения импортной продукции, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров отечественного производства. По мнению экспертов, практика применения такой меры показала ее целесообразность и эффективность, поскольку поступающие на отечественный рынок импортируемые товары не всегда соответствуют требованиям качества в Беларуси.
# Экономика

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