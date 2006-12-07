Палата представителей приняла в первом чтении проект бюджета на 2007 год

За данный законопроект проголосовали 100 парламентариев, против - 1. В целом проект бюджета сохраняет, как и в предыдущие годы, социальную направленность. Исходя из предложенных параметров, дефицит составит 1,5% ВВП. Такой показатель планируют сохранить на таком же уровне в течение ближайшего пятилетия. По проекту доходы республиканского бюджета в будущем году составят более 30,5 триллионов рублей. Расходы - свыше 32 триллионов, что превышает ожидаемое исполнение в 2006 году. Расходы местных бюджетов вырастут на 11,6%. При этом налоговую нагрузку правительство планирует снизить на 0,7% ВВП.