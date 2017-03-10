Новости Беларуси. Институт финансового омбудсмена планируется ввести в Беларуси. Проще говоря, в нашей стране появится новое учреждение, уполномоченное по правам потребителей финансовых услуг. Проект документа Национальный банк разработает в 2017 году.

Такая структура успешно работает уже более чем в 50 странах. По отношению к судебному порядку его основные преимущества это безвозмездность рассмотрения спора для потребителя и оперативность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Слободчикова, заместитель начальника главного юридического управления Национального банка Республики Беларусь:

В каком случае можно будет обратиться к финансовому омбудсмену? Во-первых, должен быть соблюден претензионный порядок, то есть потребитель должен обратиться первоначально к организации, которая оказала финансовую услугу. Во-вторых, данный спор не должен быть предметом рассмотрения в суде. И мы предполагаем установление порогового значения рассмотрения споров на сумму, не превышающую, например, 500 базовых величин.

Кроме этого, уже сегодня в Национальном банке работают над законом о защите прав потребителей финансовых услуг. Предполагается, что в нем будут детально прописаны права потребителя и полномочия госорганов по защите покупателей.