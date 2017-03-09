Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но интересы страны должны быть соблюдены на 200%

Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но интересы страны должны быть соблюдены на 200%. Об этом 9 марта заявил глава государства во время доклада о деятельности Белорусской калийной компании.

Российская сторона уже не раз обращалась с просьбой возобновить взаимодействие по производству и продаже удобрений. Поэтому руководству наших профильных компаний было поручено проработать варианты совместной работы. Но, как отметил Александр Лукашенко, в данном случае все должно быть честно и объективно, а компромиссы нужны лишь взаимовыгодные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете эту историю, люди это помнят, кода нам пришлось пойти на очень жесткие меры в отношении бывшего руководства и собственников «Уралкалия». Поработали отдельно они и мы. Сегодня они увидели, что сложновато, трудновато работать в одиночку, тем более увидели, что мы оказались жизнестойкими. И появилось новое руководство, которое предлагает сегодня вернуться к работе вместе. Я просил вас вместе с ними проработать варианты совместной работы. Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то работать с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными и обоюдовыгодными. Все должно быть честно и объективно. Если мы вместе начнем работать, значит, мы должны договориться с ними, заключить договор и действовать. Если мы видим, что наших интересов там нет, значит, не надо на это идти. Будем работать, как работали.

В списке главных приоритетов Белорусской калийной компании был и остается взвешенный и ответственный подход к вопросу производства и продаж, гибкое реагирование на изменения спроса, а также поддержание баланса на калийном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.