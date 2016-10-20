Инновации плюс интеграция: Беларусь и Россия развивают сотрудничество в военно-технической сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Россия продолжат развивать военно-техническое сотрудничество. Здесь ставка на модернизацию и инновационный подход. Соответствующий документ 20 октября утвердила межправительственная комиссия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Этот цех авиационного ремонтного завода в Барановичах построен за собственные средства предприятия, но главное отличие его – в оснащении. Установленное здесь оборудование – высокоточное. А значит, детали изготавливать можно под заказ любой. Да и ассортимент впечатляет: от мелких шестеренок до 6-метровых моделей. Работает производство в две смены, а первый пробный заказ на российских авиазаводах уже оценить успели.

Александр Волынчук, начальник цеха производства авиационных компонентов 558-го авиационного ремонтного завода:

Сейчас очень активно занимаемся освоением и проработкой договоров с российскими предприятиями. Занимаемся производством таких самолетов, как Superjet и МС-21.

Сделана пробная партия самолета МС-21, поставлена в Ульяновск. Очень хорошие отзывы по качеству и срокам изготовления изделия.

Ставка на инновации позволяет не только новые проекты открывать. Специфика предприятия – модернизация авиационной техники. И здесь необходимо изношенные детали, а это штучный продукт, заменять таким же штучным. После модернизации время на его производства уходит меньше, а значит, увеличивается скорость и объемы растут.

Беспилотные авиационные комплексы – гордость белорусского военпрома. В развитии этого направления отечественные конструкторы в мировых лидерах. Наши «Беркуты» и «Шершни» известны и в Европе, и за океаном. А это разработка приглянулась российским коллегам сразу. Пусковая установка для беспилотного разведчика. Принимает боевое положение за 30 минут. Кстати, в направлении авиации совместные проекты реализуются постоянно. Взять учебные Як-130.

Сборка самолетов российская, а вооружение и адаптация к будням боевым – белорусская. Придерживаться этих принципов в развитии двусторонних отношений стороны намерены и дальше.

Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации:

На сегодняшний день портфель заказов между двумя странами только в рамках военно-технического сотрудничества достаточно мощный. Он постоянно пополняется и исполняется.

Подписанный сегодня документ – основа для будущих совместных проектов. Под грифом тайны скрыты передовые направления и суммы. Но точно известно, что

сторона белорусская продолжит модернизацию и ремонт авиатехники, танков, зенитных ракетных комплексов. А также будет поставлять комплектующие и уже готовую продукцию флагманам российского военпрома. И наоборот.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Нас на протяжении этих 25 лет, что мы сотрудничаем, не штормит. Мы постоянно идем по восходящей. Есть большие надежды, что мы будем двигаться вперед. И движемся.

Оптика и шасси, броневик «Лис» – успешно реализованных совместных проектов десятки. Но важным остается главный аспект – в тандеме удается создать не только лучшее, но и уникальное в своем роде вооружение.