1000 особей сазана выпустили в Днепр в августе 2017

Новости Беларуси. Беларусь и Россия продолжают совместное восстановление ресурсов Днепра. Так, в августе в одну из крупнейших рек нашей страны было выпущено почти 1000 особей сазана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес каждой рыбы – около 200 граммов. Ожидается, что это поможет возобновить популяцию этого вида.

Напомним, экосистема реки сильно пострадала в 2016 году из-за массового замора рыбы. Из-за нехватки кислорода погибла как минимум пятая часть локальных популяций рыб. По словам специалистов, на естественное восстановление утраченных ресурсов понадобится не меньше 20 лет.