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1000 особей сазана выпустили в Днепр в августе 2017

22 августа 2017 06:43
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия продолжают совместное восстановление ресурсов Днепра. Так, в августе в одну из крупнейших рек нашей страны было выпущено почти 1000 особей сазана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес каждой рыбы – около 200 граммов. Ожидается, что это поможет возобновить популяцию этого вида.

Напомним, экосистема реки сильно пострадала в 2016 году из-за массового замора рыбы. Из-за нехватки кислорода погибла как минимум пятая часть локальных популяций рыб. По словам специалистов, на естественное восстановление утраченных ресурсов понадобится не меньше 20 лет.

# Экономика # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт

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