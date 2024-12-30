Объём экспорта товаров в Ленинском районе Минска составил 1,1 млрд рублей за 2024-й

Диверсификация рынков сбыта и создание импортозамещающей продукции – важнейшие задачи, которая стоит перед столичными предприятиями. За истекший период пятилетки индекс промышленного производства составил 121 %, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спрос на белорусскую продукцию за рубежом растет. Так, только в Ленинском районе почти 240 предприятий поставляют продукцию на экспорт. Ключевыми торговыми партнерами остаются Российская Федерация, Азербайджан и Казахстан. Особое внимание также уделяют расширению внешнеэкономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Среди новых рынков сбыта Венгрия, Дания, Мексика, Чили, а также африканские и азиатские государства. Основные позиции поставок – шоколад и другие пищевые продукты, инструменты, спецмашины, полимеры этилена, краски и лаки. На экспорт идет около 25 % произведенной промышленной продукции.