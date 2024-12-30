Объём экспорта товаров в Ленинском районе Минска составил 1,1 млрд рублей за 2024-й
Диверсификация рынков сбыта и создание импортозамещающей продукции – важнейшие задачи, которая стоит перед столичными предприятиями. За истекший период пятилетки индекс промышленного производства составил 121 %, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Спрос на белорусскую продукцию за рубежом растет. Так, только в Ленинском районе почти 240 предприятий поставляют продукцию на экспорт. Ключевыми торговыми партнерами остаются Российская Федерация, Азербайджан и Казахстан. Особое внимание также уделяют расширению внешнеэкономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
Среди новых рынков сбыта Венгрия, Дания, Мексика, Чили, а также африканские и азиатские государства. Основные позиции поставок – шоколад и другие пищевые продукты, инструменты, спецмашины, полимеры этилена, краски и лаки. На экспорт идет около 25 % произведенной промышленной продукции.
Оксана Хорошун, заместитель начальника управления экономики Ленинского района:
Сейчас идут у нас задания на следующую пятилетку – 2026-2030 годы. Ведутся переговоры, международное сотрудничество, наши делегации ездят в разные страны, заключают дорожные карты, которые рассчитаны на следующую пятилетку, в которой заложена программа, которая нам позволит достигнуть роста экспорта как в товарах, так и услугах по нашему району. На территории района достаточно много предприятий, которые импортозамещающую продукцию выпускают не только для реализации на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. Это достаточно большие показатели, и у нас постоянный рост.
Востребованы за рубежом также услуги международной телефонии, по предоставлению роуминга, почтовые и строительные. В последнее время наблюдается повышение спроса на них. Экспорт услуг осуществляется в 100 стран мира.