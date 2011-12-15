Индустриальный парк, который не имеет аналогов в СНГ, будет создан в Беларуси

Новости Беларуси. Это совместный проект с Китаем. Соглашение о его создании между правительствами двух стран накануне ратифицировали депутаты.

В Поднебесной такой центр уже успешно работает. Предполагается, что разместится парк у нас в Смолевичском районе Минской области. На площади свыше 80 квадратных километров построят новые крупные производства по выпуску бытовой техники, электроники, продукции машиностроения и биомедицины. А это новые рабочие места и современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Журавская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главная задача создания индустриального парка — создание мощного импульса развития белорусской экономики и промышленности. Все это будет возможно благодаря планируемому притоку прямых иностранных инвестиций, строительству новых инновационных, экспортоориентированных предприятий.