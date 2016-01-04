Новости Беларуси. В Мингорисполкоме объявили конкурс по продаже столичного Чижовского рынка. Этот объект расположен в Заводском районе. Начальная цена выставленного лота – 16 миллиардов рублей. Принимать документы и рассматривать предложения инвесторов в столичной мэрии будут до 11 января включительно. С режимом работы комиссии можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Главного обладателя заветных квадратных метров в столице определят уже 26 января. Главное условие города для будущего владельца — наличие творческих идей в организации торгового места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.