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В Мингорисполкоме объявили конкурс по продаже столичного Чижовского рынка

04 января 2016 16:33
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме объявили конкурс по продаже столичного Чижовского рынка. Этот объект расположен в Заводском районе. Начальная цена выставленного лота – 16 миллиардов рублей. Принимать документы и рассматривать предложения инвесторов в столичной мэрии будут до 11 января включительно. С режимом работы комиссии можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Главного обладателя заветных квадратных метров в столице определят уже 26 января. Главное условие города для будущего владельца — наличие творческих идей в организации торгового места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Галина Степуренко

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