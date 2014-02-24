Индивидуальным предпринимателям могут разрешить нанимать работников, не являющихся членами их семей

Новости Беларуси. 24 февраля премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович встретился с индивидуальными предпринимателями. Встреча стала своеобразным продолжением разговора, который состоялся на прошлой неделе у президента. Тогда глава государства поручил Правительству в тесном контакте с частниками доработать предствавленный проект указа «О реализации товаров».

24 февраля принято принципиальное решение, которое позволит предпринимателям привлекать на работу не только родственников. До сих пор остается открытым один из самых болезненных вопросов – документальное подтверждение покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Калинин, председатель белорусского союза предпринимателей:

Проблема оборота фиктивных документов на территории Российской Федерации существует. В настоящее время обсуждается вопрос, предложение предпринимателей, чтобы не несли белорусские предприниматели - добросовестные покупатели - ответственность за мошеннические действия своих партнеров из Российской Федерации. Но данный вопрос в стадии обсуждения. До половины сертификатов на товары легкой промышленности, которые ввозятся в последнее время, являются несоответствующие действительности, то есть их нет в реестре. Можно считать, что они фальшивые. Но наши предприниматели не должны нести ответственность. Но как это все закрепить, сейчас идет работа.