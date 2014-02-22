Почему белорусские предприниматели не хотят тратить деньги и время на экспертизу товара?

В Таможенном союзе, к которому стремится приблизиться Гагаузия, белорусская экономика уже несколько лет работает. Есть неоспоримые преимущества, но до сих пор руководству страны приходится почти вручную регулировать и некоторые особенно чувствительные настройки.

На этой неделе президент Лукашенко провел совещание с правительством и предпринимателями. Дело в том, что мелкий бизнес жалуется на усложнение ввоза товаров по правилам Таможенного союза. А Правительство считает, что упрощение условий приведет на рынок некачественный товар. И зачастую это товар неизвестного происхождения.

С 1 июля 2014 года все индивидуальные предприниматели обязаны будут документально подтверждать приобретение реализуемой продукции. Сейчас ИП платят только единый налог в двойном размере. Такие, льготные даже по признанию самих предпринимателей правила, для тех, кто занимается бизнесом по схеме «купи-продай», были установлены еще в 2005 году. Как показывают проверки, только 30% предпринимателей соблюдают все требования по качеству продаваемой продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Предприниматели – это самый продвинутый слой нашего общества экономического, если можно так сказать, ориентированный на всяческие реформы, реструктуризацию, приватизацию и прочее. Мир в этой системе координат живет давно. Поэтому если вы за это, то государство вправе вас поставить в систему подобных координат.

Мы сделаем так, как будет выгодно, во-первых, вашим потребителям, то есть белорусскому народу, во-вторых, государству белорусскому, вы меня извините, и, в-третьих, как будет выгодно вам – людям, день и ночь работающим, и работающим, наверное, так, как никто не работает в нашей стране. Это я признаю.

Играть с государством, типа того, что «давайте еще на полгода, еще на год отсрочим» – недопустимо. Никаких решений, понимаете, временных, половинчатых быть не должно здесь.

Цивилизованной, прозрачной торговле – быть.

Сейчас подготовлен проект указа о некоторых вопросах продажи товаров частниками. В ходе совещания, в котором приняли участие кроме чиновников и представители предпринимательских кругов, были подняты самые разные вопросы. Например, подтверждение происхождения китайского товара, который завозится к нам из России.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

На рынке ходят китайские номерные накладные, там все на китайском, кроме номера торгового места, оно на кириллице. Эти документы там признаются, по ним можно и товар вернуть, и деньги вернуть, если получают некачественный товар. С точки зрения наших налоговых органов, эти документы, конечно, не соответствуют нашим требованиям.

Завершая совещание, президент поручил Правительству совместно с предпринимателями доработать указ. Также к июлю в каждом регионе должен появиться крупный оптовый центр, который избавит предпринимателей от поездок за товаром в Москву и где будут выдавать все необходимые документы.

Александр Лукашенко:

Никаких отсрочек для перехода на эту систему быть не может. Мы к этому созрели и предприниматели созрели, за исключением тех, кто провоцирует их и политику какую-то создают. Никто не должен быть обижен.

Если мы увидим какой-то нюанс, который будет вреден вам и государству – сойдется так, я обязательно вас поддержу. Обязательно. Но только давайте договоримся без всяких наскоков, что вот такие-сякие, забастуем… Я уже много подходил к тому, вот если вы после сегодняшнего разговора попробуете где-то устроить забастовку, то есть не будете работать на своем рабочем месте, вы больше туда не придете. Я приму решение: тот, кто демонстративно закрыл свои эти квадратные метры – это окошко или ларек, он больше туда не появится. Просто вам нигде в Минске и в стране не дадут арендовать эти площади. Поэтому вы выработаете нормальный подход в этих вопросах и выработаете нормальный документ.

Почему предприниматели не хотят тратить деньги и время на экспертизу товара, и какого кота в мешке можно купить на рынке (а все знают примеры), и где граница между цивилизованной и нецивилизованной торговлей?

Заметить дефект на одежде уже после покупки – мягко говоря, небольшое разочарование. Тем более когда кожаная куртка обошлась в 6 миллионов белорусских рублей. Минчанин Андрей Неверовский – на консультации у судебного эксперта. Ведь продавец и слушать не хочет про производственный брак.

Андрей Неверовский:

Возникает вопрос: что продают на наших рынках? Почему это зачастую некачественно? Неизвестно, где это шьется, в каких подвалах, кем. А также материал. Неизвестно откуда от завозится и выдается потом за приличный бренд.

Кривые строчки, торчащие нитки, некачественная кожа. Подобные претензии от покупателей приходилось слышать и Игорю Жамейко. Индивидуальный предприниматель торгует на рынке 20 лет. Сейчас он – хозяин двух павильонов с кожаной одеждой. К тому, что в Беларуси вводится обязательная сертификация товаров, относится спокойно. Ведь на деловую репутацию, как известно, работает качество.

Игорь Жамейко, индивидуальный предприниматель:

Мы готовим, мы сертифицируем, сейчас занимаемся, практически 80% своего товара мы сертифицировали. Хотя это стоит и времени, и денег.

Но играть по новым правилам согласны не все. Новость о том, что с первого июля в рамках Таможенного союза наличие сертификатов становится обязательным, многие белорусские предприниматели восприняли в штыки.

Предприниматели:

В размерном ряду бывает 6 единиц, бывает 10. Я их засертифицировала. Следующая поездка – другая модель. И опять. Я даже не буду успевать. И материально. Если, допустим, 100 моделей. У меня всего товара не хватит заплатить за их сертификацию.

Потребитель ищет то, чего не будет на каждом шагу. Как можно привезти 3 вещи и сделать на него сертификат. Либо пусть государство сделает так, чтобы была реальная цена.

Оценить качество товаров легпрома сегодня в стране могут порядка полусотни лабораторий. Стоимость испытания зависит от вида продукции и составляет до двух миллионов рублей. В Госстандарте рассказывают, как сэкономить: на аналогичный товар достаточно сделать один протокол на несколько ИП.

Василий Королюк, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Госстандарта Республики Беларусь:

Если предприниматель 1 раз испытал и постоянно ввозит эту продукцию, то в следующий раз он освобождается от испытаний. Ему не надо проводить испытания. Он берет те протоколы. Они действуют в течение 2 лет.

У нас есть крупные рынки в Минске, областях. Почему там сами рынки не могут сделать испытательные лаборатории? Ведь строятся новые помещения, расширяются и так далее. Пожалуйста, никто же не запрещает.

Подтвердить происхождение своего товара сейчас может лишь треть частников. Контрабандная, некачественная продукция в основном поступает из России. Сопроводительных документов зачастую просто нет. А если и есть, то у нас они недействительны. К примеру, кто станет переводить китайские иероглифы с клочка бумаги?

Рыночникам предстоит работать по принципу магазинов, где нет места «серому» импорту. А покупатель знает, откуда товар, из чего он сделан и прошел ли сертификацию.

Наталья Мезенцева, заместитель директора магазина по коммерческим вопросам:

Мы работаем с поставщиками из разных стран: Китай, Украина, Польша, Сербия, Россия. Проверяем все документы на качество товара, свидетельство регистрации, если это индивидуальный предприниматель. И после этого производим закупку товара. Все получаемые товары у нас сертифицированы.

На совещании у Президента был и председатель Союза предпринимателей. Сейчас Александр Калинин вместе с коллегами готовит свои предложения Правительству.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Документ, который резко тут всех лишит куска хлеба, такой документ принят не будет. Будет сбалансированный документ. Но, конечно, пострадают те, кто злоупотребляет сегодняшними налоговыми режимами и ввозит сюда контрафактную и контрабандную продукцию, на территорию Республики Беларусь. Они, конечно, пострадают. А те, кто добросовестно торгует и готов исполнять белорусское законодательство, их интересы ущемлены не будут.

Предприниматели и государство – в поисках компромисса. А разумное решение – в цивилизованном рынке, где потребитель будет чувствовать себя защищенным.