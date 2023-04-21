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Индийский бизнес готов вложить 600 млн долларов в производство азотных удобрений в Беларуси

21 апреля 2023 15:28
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Индийские компании планируют инвестировать до 600 миллионов долларов в расширение производства на «Гродно Азот» для увеличения объема поставок в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийский бизнес готов вложить 600 млн долларов в производство азотных удобрений в Беларуси-1

Реализация проекта будет содействовать развитию транспортного коридора «Север – Юг». Западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию. По данным Евразийского банка развития, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием коридора «Север – Юг» может увеличиться в 9 раз к 2030 году.

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# Беларусь-Индия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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