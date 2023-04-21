Индийский бизнес готов вложить 600 млн долларов в производство азотных удобрений в Беларуси

Индийские компании планируют инвестировать до 600 миллионов долларов в расширение производства на «Гродно Азот» для увеличения объема поставок в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация проекта будет содействовать развитию транспортного коридора «Север – Юг». Западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию. По данным Евразийского банка развития, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием коридора «Север – Юг» может увеличиться в 9 раз к 2030 году.