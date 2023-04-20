Головченко о сотрудничестве с Санкт-Петербургом: мы взяли очень высокую и динамичную планку по товарообороту

Наша страна продолжит сотрудничество с северной столицей по линии транспортной реформы. В город на Неве планируется поставить крупные партии автобусов и троллейбусов, новейшие образцы электробусов. А чистоту питерских улиц обеспечат белорусские коммунальные машины, которые также отправятся на экспорт в этот регион. Кроме того, заинтересованы партнеры в нашем лифтовом оборудовании. До конца 2025 года в Санкт-Петербурге хотят заменить порядка 7 тысяч единиц подъемной техники. Беларусь посодействует.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы уже в первые месяцы этого года взяли очень высокую и динамичную планку по нашему товарообороту. Если в натуральных цифрах он вырос практически на 40 % за два месяца, мы уже имеем оперативную информацию, что эта тенденция наблюдается и по итогам трех месяцев, то в сфере промышленности, если брать только промышленную сферу, объем товарооборота вырос более чем в два раза, а если быть точным, в 2,1 раза. Конечно же, я уверен, что эти цифры будут прибавлять месяц от месяца, и это должно дать нам возможность превысить ту планку, которая была поставлена в прошлом году. Напомню, это 2 миллиарда 200 миллионов долларов.