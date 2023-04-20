Новости экономики за 20.04.2023
Почему литий приобретает все большее значение для ключевых экономик мира? За что ценят белорусские автобусы МАЗ в Тольятти? Когда белорусы смогут летать из Минска за полярный круг?
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕЭК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ГРУЗОПОТОКОВ ПО ПРОЕКТУ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС»
Евразийская экономическая комиссия прогнозирует рост грузопотоков по проекту «Евразийский агроэкспресс». Этому поспособствует снятие антиковидных ограничений Китаем и включение в совместный проект перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг в Туркменистан, Иран, ОАЭ и Индию. Кроме того, в планах нарастить регулярные экспортные поставки в азиатском направлении, а также устранить действующие ограничительные меры и оптимизировать таможенные процедуры.
В МИРЕ РАЗВЕРНУЛАСЬ БОРЬБА ЗА ЛИТИЙ
Металл, который называют то белым золотом, то белой нефтью, приобретает все большее значение для ключевых экономик. С начала десятилетия литий подорожал на сотни процентов и еще не один год будет в дефиците. Все более активное внедрение электромобилей и стационарных накопителей энергии в энергетике и бытовом секторе в сочетании с дальнейшим развитием микроэлектроники стало основным фактором ускоренного расширения мирового спроса на литий.
«БЕЛАВИА» ЗАПУСКАЕТ ПРЯМОЙ РЕЙС В МУРМАНСК
Маршрут станет востребованным у представителей бизнеса – Мурманск известен как крупный промышленный центр, здесь хорошо развиты рыбопереработка, металлообработка и другие отрасли. У Мурманска большой логистический потенциал, поскольку это крупный портовый город. Новое направление ориентировано и на туристов, которые хотят увидеть северное сияние, побывать на горнолыжных склонах, живописных сопках и настоящем атомном ледоколе, отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за китами.
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