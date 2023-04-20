Новости экономики за 20.04.2023

Почему литий приобретает все большее значение для ключевых экономик мира? За что ценят белорусские автобусы МАЗ в Тольятти? Когда белорусы смогут летать из Минска за полярный круг? Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕЭК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ГРУЗОПОТОКОВ ПО ПРОЕКТУ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС»

Евразийская экономическая комиссия прогнозирует рост грузопотоков по проекту «Евразийский агроэкспресс». Этому поспособствует снятие антиковидных ограничений Китаем и включение в совместный проект перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг в Туркменистан, Иран, ОАЭ и Индию. Кроме того, в планах нарастить регулярные экспортные поставки в азиатском направлении, а также устранить действующие ограничительные меры и оптимизировать таможенные процедуры. В МИРЕ РАЗВЕРНУЛАСЬ БОРЬБА ЗА ЛИТИЙ