Импортозамещение на полную мощность: в Могилеве запустили энергоэффективное производство утеплителя

Долговременная политика импортозамещения в Беларуси принесла ощутимые плоды. Речь идет не о простой замене иностранных товаров, а о развитии конкурентоспособного национального производства. В стране выстроена система государственной поддержки: от налоговых льгот до вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки. Яркий пример – запуск в Могилеве производства утеплителя, без которого сегодня не обходится ни одна стройка. Этот уникальный проект в буквальном смысле работает на местных ресурсах: белорусский ветер сам раздувает паруса его производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Мычка продолжит.

Чем сильнее ветер в Беларуси, тем лучше идут дела на этом могилевском предприятии. Уникальная для страны бизнес-модель: энергия ветра почти полностью обеспечивает завод электричеством. А это порядка двух мегаватт в час. Главная «розетка» предприятия – ветропарк из 15 установок, которые крутятся в Дрибинском районе и буквально приводят в действие линию по производству утеплителя. И такой энергоэффективный подход позволяет существенно влиять на ценообразование продукта, а значит – быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Минская область наращивает инвестиции в строительстве.

Виталий Пономаренко, директор могилевского предприятия по производству утеплителя:

Когда мы выбирали проект, мы понимали, что он должен быть энергетически нагруженным, чтобы электроэнергию максимально взять в зачет. В дни, когда ветер присутствует, думаю, мы сможем закрывать все свои потребности. Идея родилась из кризиса. На строительном рынке Беларуси несколько лет подряд в пик сезона не хватало минераловатных плит – ключевого утеплителя. Инвестор, опытный игрок на арене производства стройматериалов, быстро нащупал свободную нишу. Но своих средств для старта было недостаточно. Поддержку оказало государство. Проект реализован в свободной экономической зоне в рамках программы импортозамещения и целевого плана социально-экономического развития Беларуси.