Импортозамещение на полную мощность: в Могилеве запустили энергоэффективное производство утеплителя
Долговременная политика импортозамещения в Беларуси принесла ощутимые плоды. Речь идет не о простой замене иностранных товаров, а о развитии конкурентоспособного национального производства. В стране выстроена система государственной поддержки: от налоговых льгот до вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки.
Яркий пример – запуск в Могилеве производства утеплителя, без которого сегодня не обходится ни одна стройка. Этот уникальный проект в буквальном смысле работает на местных ресурсах: белорусский ветер сам раздувает паруса его производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Мычка продолжит.
Чем сильнее ветер в Беларуси, тем лучше идут дела на этом могилевском предприятии. Уникальная для страны бизнес-модель: энергия ветра почти полностью обеспечивает завод электричеством. А это порядка двух мегаватт в час. Главная «розетка» предприятия – ветропарк из 15 установок, которые крутятся в Дрибинском районе и буквально приводят в действие линию по производству утеплителя. И такой энергоэффективный подход позволяет существенно влиять на ценообразование продукта, а значит – быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.
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Виталий Пономаренко, директор могилевского предприятия по производству утеплителя:
Когда мы выбирали проект, мы понимали, что он должен быть энергетически нагруженным, чтобы электроэнергию максимально взять в зачет. В дни, когда ветер присутствует, думаю, мы сможем закрывать все свои потребности.
Идея родилась из кризиса. На строительном рынке Беларуси несколько лет подряд в пик сезона не хватало минераловатных плит – ключевого утеплителя. Инвестор, опытный игрок на арене производства стройматериалов, быстро нащупал свободную нишу. Но своих средств для старта было недостаточно. Поддержку оказало государство. Проект реализован в свободной экономической зоне в рамках программы импортозамещения и целевого плана социально-экономического развития Беларуси.
В основе производства – процесс, который создала природа. Прямо здесь, в цехе, повторяют рождение вулканической породы. Только вместо извержения – печи. Камень превращается в лаву. Тонкие нити из нее становятся основой утеплительных плит.
Новый завод способен выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. Этого объема хватит, чтобы почти полностью закрыть потребности белорусского рынка в базальтовом утеплителе, который по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Для региона это не просто очередной цех, а почти 100 новых рабочих мест. 90 уже закрыты.
Подробности в видео.