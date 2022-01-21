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Игорь Петришенко: странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг

21 января 2022 15:28
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Новости Беларуси. Странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг, а также наращивать кооперацию в промышленной сфере. Об этом заявил сегодня, 21 января, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в режиме видеоконференции.  

Концепция общего финансового рынка утверждена. Идет работа по другим направлениям экономического сопряжения. В повестке самый широкий круг вопросов: от снижения тарифной защиты по ряду чувствительных товаров (для нашей страны это оксид титана, который используется в производстве «Могилевхимволокно») до практики использования навигационных пломб для отслеживания в онлайн-формате передвижения грузов. Речь идет о решении вопроса как при взаимной торговле, так и при импорте из третьих стран и транзите.

Игорь Петришенко: странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
По результатам прошлого года в рамках Евразийского экономического союза внутренний наш товарооборот возрос на 23 %. Это очень важный элемент, в том числе и для нашей страны с открытой экономикой. Наши рынки (значительная часть) находятся в рамках Евразийского экономического союза, поэтому мы заинтересованы, чтобы барьеров на пути движения наших товаров и сельхозпродукции не было. Кстати, сегодня в повестке дня вопросы, связанные со снятием ряда моментов и ускорения передвижения товаров, которые подлежат ветеринарному и фитосанитарному контролю. По поручению глав государств мы также будем сегодня рассматривать вопросы, связанные с активизацией вовлечения, вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза наших наблюдателей, в первую очередь Узбекистана.

Игорь Петришенко: странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг-4

По всем направлениям развивается сотрудничество нашей страны и с Азербайджаном. Игорь Петришенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Так, уровень товарооборота за 11 месяцев 2021 года приблизился к отметке в 800 миллионов долларов. Рост с аналогичным периодом 2020-го почти в два раза. Две страны намерены развивать производственную кооперацию и выходить с совместной продукцией на рынки третьих стран. В планах восстановить допандемийный уровень туризма и сблизить народы через культуру и традиции. Уже в феврале в Баку запланирован молодежный форум. А в 2023 году в Минске пройдут дни культуры «страны огней».

# ЕАЭС # Экономика # Игорь Петришенко # Ульви Бахшалиев # Фотофакт

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