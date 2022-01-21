Игорь Петришенко: странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг

Новости Беларуси. Странам ЕАЭС необходимо сформировать устойчивый общий рынок товаров и услуг, а также наращивать кооперацию в промышленной сфере. Об этом заявил сегодня, 21 января, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Концепция общего финансового рынка утверждена. Идет работа по другим направлениям экономического сопряжения. В повестке самый широкий круг вопросов: от снижения тарифной защиты по ряду чувствительных товаров (для нашей страны это оксид титана, который используется в производстве «Могилевхимволокно») до практики использования навигационных пломб для отслеживания в онлайн-формате передвижения грузов. Речь идет о решении вопроса как при взаимной торговле, так и при импорте из третьих стран и транзите.