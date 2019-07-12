«Быть центром общения, коворкинга, переговоров»: БПС-Сбербанк открыл в Минске офис нового поколения

Новости Беларуси. Банковский офис будущего – уже в Минске. БПС-Сбербанк открыл новое отделение в одном из самых оживленных уголков столицы, рядом с крупным торговым центром DanaMall, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главная особенность в том, что работа с представителями бизнеса и физлицами теперь объединена. То есть в поисках ответов клиентам больше не надо стоять в очереди к разным специалистам. Обратился к одному консультанту – и решил все вопросы.

Дмитрий Иванов, управляющий дополнительным офисом БПС-Сбербанка № 702 Восток:

Транзакционная вертикаль дала возможность создать шесть универсальных рабочих мест для клиентов корпоративного бизнеса и физических лиц. Таким образом, уже нет очередей к какому-то конкретному сотруднику, который занимается узконаправленной деятельностью. Они все становятся универсалами.

Уникален не только сервис нового офиса БПС-Сбербанка, но и его оформление. Привычный строгий деловой интерьер сменила атмосфера уюта и заботы о каждом. Для людей с ограниченными возможностями – пандусы, кнопки вызова специалиста, вскоре появятся речевые электронные информаторы. В зоне коворкинга – три компьютера, можно работать в любое удобное время. Под рукой свои гаджеты – смело подключайтесь к Wi-Fi, который доступен не только в отделении, но и поблизости.

Пока родители решают финансовые вопросы, дети могут заняться творчеством, используя интерактивный экран. Надо провести деловую встречу с партнерами? Стильная переговорная в вашем распоряжении по предварительной записи. Нужна помощь в освоении современных банковских решений? Консультанты научат пользоваться мобильным банком «Сбербанк-онлайн», управлять вкладами или делать покупки с помощью сервиса бесконтактной оплаты SberPay. И все это в приятной атмосфере за чашечкой ароматного кофе.

Игорь Меркулов, председатель правления БПС-Сбербанка:

Мы посчитали, что офис уже должен меньше быть похож на классическое такое банковское учреждение. А больше быть центром общения, центром коворкинга, центром переговоров.