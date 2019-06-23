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Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы

23 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Президент Молдовы – с визитом в Минске. В программе Игоря Додона значилось посещение Парка высоких технологий. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию возможностей и перспектив Парка и нашей страны в целом в IT-сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Своими впечатлениями от увиденного Игорь Додон поделился с журналистами.

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-1

Игорь Додон, президент Молдовы:
Я удивлен теми достижениями, которые уже здесь, в Парке, увидел. У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но, я думаю, что нам есть чему научиться у вас. Я знаю, что есть сотрудничество – нужно это продолжать.

Молдова известна чем? Она входит в десятку стран с самым высоким уровнем проникновения интернета. То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее. Уже традиционно у нас, начиная с 2002-2003 годов, когда мы дали налоговые льготы.

У нас есть отдельный закон, но с точки зрения бюрократии – министерства, правительство, парламент, Президент – у вас намного эффективнее, когда можно напрямую обратиться к Президенту и через Декрет и прямое подчинение – я думаю, что это только помогает бизнесу.

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Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-4

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-6

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-8

Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Николаевич, Молдова с честью прошла непростой политический период. Скажите, как вы видите дальнейшее развитие событий? На чем сосредоточите свои усилия в ближайшее время?

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-11

Игорь Додон:
Впервые за все годы независимости и, может быть, уникальный опыт в нашем регионе, когда есть внутренний консенсус между разными политическими силами. Те, которые хотят ближе к России быть, в ЕврАзЭС, те, которые хотят в Европейский союз, они нашли общий язык. Не удалось их всех вместе собрать за единый стол переговоров, и мы создали коалиционное правительство.

Уникален опыт еще и тем, что и Запад, и Восток, и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз поддерживают это. Обычно такого не было. Обычно большие геополитические игроки вставали на сторону одной политической партии или другой, поддерживали. Здесь у нас есть внутренний консенсус и внешний. И вот это хрупкое парламентское большинство, наша задача – сделать всё возможное, чтобы оно сохранялось как можно больше. Конечно, я в качестве президента буду делать всё возможное для этого.

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-14

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-16

Игорь Додон: «Беларусь – страна, которая покупает больше всего молдавского вина»

Юлия Огнева:
У Беларуси и Молдовы всегда были партнерские, даже дружеские отношения. Надо полагать, этот курс будет продолжен?

Игорь Додон:
Очень хорошие контакты на политическом уровне. У нас очень хорошие совместные предприятия, которые работают в Кишиневе. Мы собираем тракторы, мы собираем троллейбусы в Кишиневе. Поэтому, я думаю, что все эти проекты будут продолжены. Кстати, Беларусь – страна, которая покупает больше всего молдавского вина.

Юлия Огнева:
Может быть, пора открывать производство одного из крупнейших ваших заводов в Криково?

Игорь Додон:
Может быть, и в Криково.

Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы-19

# Беларусь-Молдова # Экономика # Игорь Додон # Юлия Огнева # Фотофакт

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