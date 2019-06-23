Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы

Новости Беларуси. Президент Молдовы – с визитом в Минске. В программе Игоря Додона значилось посещение Парка высоких технологий. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию возможностей и перспектив Парка и нашей страны в целом в IT-сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном Своими впечатлениями от увиденного Игорь Додон поделился с журналистами.

Игорь Додон, президент Молдовы:

Я удивлен теми достижениями, которые уже здесь, в Парке, увидел. У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но, я думаю, что нам есть чему научиться у вас. Я знаю, что есть сотрудничество – нужно это продолжать. Молдова известна чем? Она входит в десятку стран с самым высоким уровнем проникновения интернета. То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее. Уже традиционно у нас, начиная с 2002-2003 годов, когда мы дали налоговые льготы. У нас есть отдельный закон, но с точки зрения бюрократии – министерства, правительство, парламент, Президент – у вас намного эффективнее, когда можно напрямую обратиться к Президенту и через Декрет и прямое подчинение – я думаю, что это только помогает бизнесу. Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

Юлия Огнева, СТВ:

Игорь Николаевич, Молдова с честью прошла непростой политический период. Скажите, как вы видите дальнейшее развитие событий? На чем сосредоточите свои усилия в ближайшее время?

Игорь Додон:

Впервые за все годы независимости и, может быть, уникальный опыт в нашем регионе, когда есть внутренний консенсус между разными политическими силами. Те, которые хотят ближе к России быть, в ЕврАзЭС, те, которые хотят в Европейский союз, они нашли общий язык. Не удалось их всех вместе собрать за единый стол переговоров, и мы создали коалиционное правительство. Уникален опыт еще и тем, что и Запад, и Восток, и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз поддерживают это. Обычно такого не было. Обычно большие геополитические игроки вставали на сторону одной политической партии или другой, поддерживали. Здесь у нас есть внутренний консенсус и внешний. И вот это хрупкое парламентское большинство, наша задача – сделать всё возможное, чтобы оно сохранялось как можно больше. Конечно, я в качестве президента буду делать всё возможное для этого.