«Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо»: Александр Лукашенко о конкуренции с Россией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы бывают иногда. В основном они искусственно создавались. Потому что когда мы с Президентом России встретились, так по-мужски договорились – давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда. Но пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях. Кстати, надо показать эти наши предприятия, где он захочет, чтобы он убедился, насколько высоко поднялась Беларусь в этом отношении. Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия – половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую. Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания (может, и у вас это было, Беларусь пережила это), мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком. Давайте конкурировать честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и «Ростсельмаш» производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо. Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать: конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами. К чему это приведет, возьмите МАЗ и КамАЗ – один хромает в Беларуси и второй почти остановился, работает ни шатко ни валко. Вот к чему привела конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье. Поэтому мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться.

Что же касается новых совместных проектов и тем, белорусы готовы подключиться к возведению кольцевой дороги вокруг Ростова, а также обсуждать взаимодействие в сфере ЖКХ. Делегация Ростовской области в ходе визита посещает ряд предприятий, где разговор о сотрудничестве обсуждают более детально. Партнеры рассказали, что в ближайшее время появится более подробная дорожная карта.