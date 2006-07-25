Хорошая альтернатива бензину - сжиженный углеводородный газ

Один литр такого топлива для авто стоит 730 рублей, в то время как самый популярный бензин АИ-92 обходится в 1620 рублей. В Беларуси к 2010 году построят 70 автогазозаправочных станций, сообщил генеральный директор концерна "Белтопгаз" Леонид Рудинский. Сегодня в стране более 200 станций, где можно заправиться сжиженным газом. Если раньше их строили отдельно от обычных заправок, то теперь оборудование устанавливают на действующих АЗС. В стране производится 100 тысяч тонн сжиженного газа. Однако мощности позволяют увеличить его объем до 150 тысяч тонн.