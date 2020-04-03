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100 дней отсрочки для завершения внешнеторговых операций предоставили правительство и Нацбанк белорусским компаниям

03 апреля 2020 16:04
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Новости Беларуси. Отечественные компании получили дополнительные 100 дней для завершения внешнеторговых операций и использования счетов в зарубежных банках. Решение о продлении приняли правительство и Национальный банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об операциях, которые приходятся на срок с 1 апреля по 30 июня, а также о разрешениях на открытие счетов, у которых в этот период истекает время действия. Постановление принято в рамках разработанного правительством комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и должно поддержать компании, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность в нынешних непростых условиях.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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