Греки, зарабатывающие более 42 тысяч евро в год, будут платить подоходный налог в размере 42%

Новости Греции. Греция устанавливает новые налоги. Чтобы удовлетворить требования международных кредиторов, парламент одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение налоговой политики. Нововведение коснется граждан, которые зарабатывают более 42 тысяч евро в год. Ставка подоходного налога для них составит 42%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью этих мер, в дополнение к уже одобренным ранее урезаниям зарплат и пенсий, правительство намерено собрать дополнительно около 2,5 миллиардов евро за год. Впрочем, некоторые эксперты не столь оптимистичны и полагают, что из финансового тупика страну эти деньги не выведут, а поставят под удар очередной слой населения.