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Греки, зарабатывающие более 42 тысяч евро в год, будут платить подоходный налог в размере 42%

12 января 2013 16:08
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Новости Греции. Греция устанавливает новые налоги. Чтобы удовлетворить требования международных кредиторов, парламент одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение налоговой политики. Нововведение коснется граждан, которые зарабатывают более 42 тысяч евро в год. Ставка подоходного налога для них составит 42%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью этих мер, в дополнение к уже одобренным ранее урезаниям зарплат и пенсий, правительство намерено собрать дополнительно около 2,5 миллиардов евро за год. Впрочем, некоторые эксперты не столь оптимистичны и полагают, что из финансового тупика страну эти деньги не выведут, а поставят под удар очередной слой населения.

# Экономика # Кризис в Греции

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