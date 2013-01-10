Новости Беларуси. «БелАЗ» впервые поставит в Венесуэлу бульдозеры и поливооросительные машины. Таким образом ряд экспортных позиций расширится.

Всего за последние четыре года белорусский автомобильный отправил в Боливарианскую Республику более 100 единиц карьерной и специальной техники. Ее используют на перевозке различных полезных ископаемых горнорудных компаний, на промышленных предприятиях, строительных площадках, при ремонте и строительстве дорог.

В настоящее время «БелАЗ» занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов и входит в группу ведущих концернов по производству этой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.