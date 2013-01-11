«Белавиа» рекомендует не покупать билеты «АэроСвит»

Новости Беларуси. Украинский авиаперевозчик «АэроСвит» прекращает полёты по маршруту Киев-Минск-Киев. Также сегодня кампания отменила еще 15 рейсов. Заморожены вылеты из Борисполя в Симферополь, Донецк, Одессу, Стокгольм, Пекин, Варшаву, Ташкент и Тель-Авив.

Один из крупнейших украинских авиаперевозчиков объявил о своем банкротстве. Его долги - более 500 миллионов долларов. Тысячи пассажиров пытаются сдать билеты, но «АэроСвит» деньги не возвращает и избегает комментариев.

По информации нашего национального авиаперевозчика, украинская компания на белорусское воздушное пространство не вернётся, даже если выплатит долги и возобновит рейсы. Сотрудничество с украинским авиаперевозчиком прекращено.

Сейчас «Белавиа», которая выполняет ежедневные рейсы в Киев, страхует клиентов. Летают более крупные самолёты, чем обычно для этого рейса. Кроме того, тем, кто купил билеты у «АэроСвит» и не может воспользоваться ими, наша компания предлагает билеты в Киев по минимальным тарифам.

К слову, «АэроСвит» еще продаёт билеты на рейсы, которые не состоятся. Наш национальный авиаперевозчик настоятельно рекомендует воздержаться от бессмысленной покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.